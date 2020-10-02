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Pitonlu suç örgütü adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 13:01 | Son Güncelleme

Antalya’da piton yılanını korkutmak amaçlı kullanarak zorla senet imzalatıp, tefecilik yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince K.E.

Antalya’da piton yılanını korkutmak amaçlı kullanarak zorla senet imzalatıp, tefecilik yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince K.E. liderliğindeki suç örgütü üyelerinin paraya ihtiyacı olan şahıslara yüksek faizlerle borç para verdiği, ödeyemeyenleri de silahla tehdit ve darp ettikleri, zorla senet imzalattıkları tespit edildi. Yapılan çalışma sonucunda şahısların silahlı suç örgütü olarak birlikte hareket ettikleri, yine örgüt faaliyetleri kapsamında birçok ‘nitelikli yağma, tefecilik, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık ve Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlarını işledikleri ve birçok vatandaşın da mağdur edildiği tespit edildi. Suç örgütüne yönelik dün Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile örgüt liderinin ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı yurda yasa dışı yollara sokulan yaklaşık 2 metre uzunluğunda piton cinsi yılan ele geçirilmişti.
Yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma, silahla tehdit ve darp, zorla senet imzalattırılması suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Korona virüs testinden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Piton, hayvanat bahçesine teslim edildi
Şüpheliler adliyeye sevk edilirken şüphelilerin mağdurları korkutmak amacıyla kullandıkları kral piton cinsi yılan ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. Boyu yaklaşık 2 metre olan kral piton, sürüngen evindeki kendisine ayrılmış bir odaya konuldu.

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