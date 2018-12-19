Pixel 3 Lite’ın render görselleri basına sızdı

Geçtiğimiz aydan bu yana ara ara kendini gösteren Pixel 3 Lite, bir kez daha tasarımıyla ortaya çıktı. Akıllı telefonun kılıfıyla birlikte yer aldığı yeni render görselleri, önceki sızıntılara kıyasla bazı farklılıklar taşısa da cihazın neye benzeyeceği iyiden iyiye netleşmiş oldu.

Görünen o ki Google, diğer şirketlerin aksine çerçeveyi daraltmak gibi bir kaygı taşımıyor. Cihaz, artık pek görmediğimiz bir şekilde belirgin çerçevelere sahip. Öte yandan çift ön kamera, ön kısımda dikkat çeken detaylardan önde geleni.

Arkaya döndüğümüzde önceki nesilleri anımsatan bir tasarım çizgisi gördüğümüzü rahatlıkla söyleyebiliriz. Arka tasarımın yerleşimi, büyükçe bir kamera sensörü, flaş ve parmak izi okuyucudan oluşuyor.

Cihazın kontrol tuşları sağda yer alıyor. Alt kısımda giriş portu ve hoparlörler, üst tarafta ise 3.5 mm kulaklık girişi bizleri karşılıyor.

Şimdiye kadar ortaya çıkan verilere göre Pixel 3 Lite; 5.5 inçlik HD+ ekran, Snapdragon 670 yongaseti, 4 GB RAM, 32/64 GB dahili depolama ve 2915 mAh boyutunda bir bataryaya sahip olacak. Ayrıca modelin bir de “Lite XL” versiyonu olması bekleniyor.

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