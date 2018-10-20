Pixel 3’ün ekranı şaşırttı

Google merakla beklenen yeni Pixel modellerini kısa süre önce tanıtmıştı. Aslına bakılırsa Pixel 3 serisi, tanıtımı en sancılı Google modelleri oldu. Çünkü Google Pixel 3 ve 3 XL tanıtımdan günler öncesinde el altından satışa sunulmuştu. Google bu olayı pek önemsemiyor gibi görünse de sızdırılan modellerden kimin sorumlu olduğu bulunamadı.

Nitekim Google, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansman sonrasında Pixel 3 ve 3 XL modellerini satışa sundu. iFixit ekibi hem Google Pixel 3, hem de Pixel 3 XL’i parçalarına ayırarak, telefonların tamir edilebilirliği hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz günlerde Pixel 3 XL’i parçalarına ayıran ekip, telefonun Samsung imzalı bir AMOLED ekranla geldiğini ve tamir puanının 4/10 olduğunu açıklamıştı.

iFixit’in Pixel 3 XL’den sonraki konuğu ise Pixel 3 oldu. Google Pixel 3’ü de parçalarına ayıran ekip ufak bir sürprizle karşılaştı. Çünkü Google, Pixel 3 XL’de Samsung imzalı AMOLED ekran kullanırken, Pixel 3’te ise LG tarafından üretilen OLED panelleri tercih etmişti.