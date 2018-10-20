Pixel 3’ün ekranı şaşırttı

Google merakla beklenen yeni Pixel modellerini kısa süre önce tanıtmıştı. Aslına bakılırsa Pixel 3 serisi, tanıtımı en sancılı Google modelleri oldu. Çünkü Google Pixel 3 ve 3 XL tanıtımdan günler öncesinde el altından satışa sunulmuştu. Google bu olayı pek önemsemiyor gibi görünse de sızdırılan modellerden kimin sorumlu olduğu bulunamadı.
Nitekim Google, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansman sonrasında Pixel 3 ve 3 XL modellerini satışa sundu. iFixit ekibi hem Google Pixel 3, hem de Pixel 3 XL’i parçalarına ayırarak, telefonların tamir edilebilirliği hakkında bilgi verdi.
Geçtiğimiz günlerde Pixel 3 XL’i parçalarına ayıran ekip, telefonun Samsung imzalı bir AMOLED ekranla geldiğini ve tamir puanının 4/10 olduğunu açıklamıştı.
iFixit’in Pixel 3 XL’den sonraki konuğu ise Pixel 3 oldu. Google Pixel 3’ü de parçalarına ayıran ekip ufak bir sürprizle karşılaştı. Çünkü Google, Pixel 3 XL’de Samsung imzalı AMOLED ekran kullanırken, Pixel 3’te ise LG tarafından üretilen OLED panelleri tercih etmişti.
Sonuç olarak Google, ekran konusunda iki Güney Kore şirketiyle de temas halinde diyebiliriz.
Öte yandan iFixit ekibi, Pixel 3’e de aynı Pixel 3 XL’de olduğu gibi tamir puanı olarak 4/10 vermiş. Yani Google Pixel 3’ün de tamir konusunda hayli sıkıntılı bir yapıya sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
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