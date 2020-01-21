Pixel 4 ailesi Geekbench 5.0 testinde yine ortaya çıktı

Google, Android’in isimlendirme politikasında Android Q ile değişikliğe gitmiş ve sadece Android 10 ismi ile yeni sürümü çıkarmıştı. Ancak Google’ın yine Android sürümünde testlerine harfler ile yaptığı ortaya çıktı.

Geekbench 5.0 testinde görüntülenen Pixel 4’ü haber konusu yapan ise kullandığı Android sürümü oldu. Performans testinde Android R ile görüntülenen telefon, tek çekirdek bölümünden 712 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 2181 puan alıyor. Bu puanları belirtiyoruz çünkü Android R ile telefonun performansında gözle görünür bir artış sağlanacak.

2020’nin Ekim ayında tanıtılacak olan Pixel 5 ailesi Android R sürümü ile gelecek. Android R sürümü ise Mayıs ayında düzenlenmesini beklediğimiz Google I/O 2020 etkinliğinde resmen tanıtılacak. Google, geçtiğimiz yıl 3. parti telefon üreticileri ile Android sürümlerini test etmeye başlamış ve bu olaydan oldukça fazla kazanım elde etmişti.

Teknoloji devinin 2020 yılında da Samsung, Xiaomi ve Sony gibi isimler ile anlaşıp, Android R’nin testlerine başlayacağını düşünüyoruz. Huawei ise maalesef ki bu testlerden mahrum kalacak. ABD ile Çin arasındaki gerginliğin kurbanı olan Huawei, yaptırımların asıl zorluğunu Android R sürümünde çekecek gibi görünüyor. Umarız Huawei, Google ile arasını en kısa sürede düzeltir ve Android R’yi hızlı bir şekilde telefonlarına sunar.

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