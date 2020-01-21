HABER
  4. Pixel 4 ailesi Geekbench 5.0 testinde yine ortaya çıktı

Pixel 4 ailesi Geekbench 5.0 testinde yine ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Pixel 4 ailesi bugün Geekbench testinde Android R işletim sistemi ile görüntülendi.

Pixel 4 ailesi Geekbench 5.0 testinde yine ortaya çıktı

Google, Android’in isimlendirme politikasında Android Q ile değişikliğe gitmiş ve sadece Android 10 ismi ile yeni sürümü çıkarmıştı. Ancak Google’ın yine Android sürümünde testlerine harfler ile yaptığı ortaya çıktı.

Geekbench 5.0 testinde görüntülenen Pixel 4’ü haber konusu yapan ise kullandığı Android sürümü oldu. Performans testinde Android R ile görüntülenen telefon, tek çekirdek bölümünden 712 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 2181 puan alıyor. Bu puanları belirtiyoruz çünkü Android R ile telefonun performansında gözle görünür bir artış sağlanacak.

2020’nin Ekim ayında tanıtılacak olan Pixel 5 ailesi Android R sürümü ile gelecek. Android R sürümü ise Mayıs ayında düzenlenmesini beklediğimiz Google I/O 2020 etkinliğinde resmen tanıtılacak. Google, geçtiğimiz yıl 3. parti telefon üreticileri ile Android sürümlerini test etmeye başlamış ve bu olaydan oldukça fazla kazanım elde etmişti.

Teknoloji devinin 2020 yılında da Samsung, Xiaomi ve Sony gibi isimler ile anlaşıp, Android R’nin testlerine başlayacağını düşünüyoruz. Huawei ise maalesef ki bu testlerden mahrum kalacak. ABD ile Çin arasındaki gerginliğin kurbanı olan Huawei, yaptırımların asıl zorluğunu Android R sürümünde çekecek gibi görünüyor. Umarız Huawei, Google ile arasını en kısa sürede düzeltir ve Android R’yi hızlı bir şekilde telefonlarına sunar.

4 kameralı TCL PLEX ile maceraya atılıyoruz

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
İşte Cyberpunk 2077'in çıkacağı tarih!İşte Cyberpunk 2077'in çıkacağı tarih!
Nvidia ile AMD arasındaki savaş kızışıyorNvidia ile AMD arasındaki savaş kızışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google pixel 4 ailesi

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Microsoft Xbox Series X için ilk yanlış adımı attı

Microsoft Xbox Series X için ilk yanlış adımı attı

iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?

iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mi 10 Pro 5G hakkında merakla beklenen o sızıntı geldi

Mi 10 Pro 5G hakkında merakla beklenen o sızıntı geldi

Samsung Galaxy Z gün sayıyor!

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu sızdı

Playstation 5 bir konsoldan beklenebileceklerin fazlasını sunabilir

Playstation 5'e bomba özellik!

OPPO 2020 yılında tanıtacağı telefonlar için çalışmalara başladı

OPPO A31'in satış fiyatı belli oldu

Realme iki ürünü ile Türkiye pazarına giriş yapacak

Dünyada bir ilk: 64 MP kamera! Türkiye'de satışa çıkacak

2020’de birbirinden güzel oyunlar oyuncular ile buluşacak

İşte Cyberpunk 2077'in çıkacağı tarih!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.