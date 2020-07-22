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Pixel 4a için resmen geri sayım başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2020 12:28 | Son Güncelleme

Google’ın koronavirüs olmasaydı Mart ayında düzenleyeceği Google I/O 2020 etkinliğinde Pixel 4a modelini tanıtması bekleniyordu. Uygun fiyatlı telefon Pixel 4a maalesef ki salgından dolayı ertelendikçe ertelenmişti. Bugün ise nihayet telefonun son sertifikasını aldığı ve operatörler tarafından listelendiği ortaya çıktı.

Pixel 4a için resmen geri sayım başladı

Bugün gelen bilgilere göre telefonda; Qualcomm‘un Snapdragon 730 yerine 5G destekli Snapdragon 765G yonga seti yer alacak. 6 GB LPDDR4X RAM ile gelecek olan bu modelde güvenlik için Google Titan M güvenlik çipi bulunacak.

GOOGLE PİXEL 4A'DA BİZİ NELER BEKLİYOR?

5.81 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlüğünde OLED ekrana sahip olacak olan Google’ın yeni silahında fiyatı uygun tutmak adına 12.2 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera kullanılacak. Arka kamera portre efektini yazılım ile yapacak.

Kutusundan 18W hızlı şarj destekli 3.080 mAh batarya ile çıkacağı söylenen telefonun, işlemci dopinginden sonra tahmini fiyatı da tabii ki arttı. Normal şartlarda 300 dolar – 350 dolar bandında olacağını düşündüğümüz telefon, Snapdragon 765G yüzünden 400 dolar bandını rahat aşacak gibi görünüyor.

MUHTEMEL GOOGLE PİXEL 4A TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • 5.81 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlüğünde OLED ekran
  • Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti (Kryo 475 CPU)
  • Adreno 620 GPU
  • Titan M güvenlik çipi
  • 6 GB LPDDR4X RAM
  • 64 GB / 128 GB (UFS 2.1) dahili depolama birimi
  • 12.2 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera
  • 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera
  • Parmak izi okuyucusu
  • Android 10 işletim sistemi
  • 5G, Wi-Fi 802.11ac 2x2MIMO (2.4/5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, USB Type-C Gen 1, NFC
  • 18W hızlı şarj destekli 3.080 mAh batarya
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