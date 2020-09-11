Pixel 5’ten önce Google Pixel 5s ortaya çıktı

Gelen bu sızıntı; Google Pixel 5s adı verilen telefonun kamera tasarımını gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz günlerde Android Central’ın editörü, Bramble’ın (4a 5G) Pixel 5 olarak piyasaya sürülmesi gerektiğini ve Redfin’in ise (Pixel 5) Pixel 5 ailesi olarak piyasaya sürülmesinin beklendiğini belirtmişti. Ancak yaşanan gecikmeler nedeniyle Google’ın buna karşı karar verdiği düşünülüyor.

Bununla birlikte, XDA Editor, FCC listesinin dört model numarası gösterdiğini ve iki model GD1YQ ve G6QU3’ün 6GHz 5G altı ile birlikte mmWave (n260 ve n261 bantlarında) desteklediğini söylüyor. Bu nedenle ortaya çıkan bu sürümün Pixel 5s olma ihtimali çok yüksek.

GOOGLE'DAN EKİM AYINA İKİ PİXEL MODELİ GELİYOR

Yani Google, Ekim ayında karşımızda iki adet Pixel modeli ile çıkacak. Bunlardan ilki Pixel 5, diğeri ise daha güçlü olan Pixel 5s olabilir.

Son olarak Pixel 5’in 5.8 inç FHD + OLED 90Hz ekran, Octa Core Snapdragon 765G SoC, 8GB DDR4X RAM, 128GB (UFS 2.1) depolama, LED flaşlı 12.2MP arka kamera, 8MP ön kamera, IP68 Suya ve toza dayanıklılık derecelendirmeleri ve 18W hızlı şarj ve Qi kablosuz şarj özellikli 4000mAh pil ile geleceğini belirtelim.

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