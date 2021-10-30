Pixel 6 ailesi için ilk şikayetler gelmeye başladı

Pixel 6 serisi ekranla ilgili raporlar, Pixel 6 Pro’da titreyen sorun olduğunu gösteriyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre telefon kapalıyken güç düğmesine basıldığında Pixel 6 Pro’nun ekranı titriyor. Birçok kullanıcının aynı sorunu yaşadığını doğruladığından, bu tek seferlik bir sorun değildir. Büyük bir sorun gibi görünmese de, daha büyük bir sorunun habercisi olabileceğine dair endişeler var.

Başka bir kullanıcı Pixel 6’nın ekranındaki yeşil renk tonundan şikayet etti. Pixel 6 serisi iki telefonda OLED paneli kullanıyor ve bu, bu tür bir ekranla ilişkili nadir bir sorun değil. Bununla birlikte, bu sorun yönetim kurulu genelinde değişebilir ve ciddiyetine bağlı olarak bir değiştirme gerekli olabilir.

Tüm şikayetler arasında en tuhafı, Pixel 6 Pro’da ilkinin hemen altında görünen ikinci bir delik. Twitter’da bir video paylaşan kullanıcıya göre bu hasarlı bir ekran değil, ekrana iki kez delik atılmış. Konuyu anlatan başlıkta, telefonu değiştirdiğini açıkladı.

Google henüz bu iddialara yanıt vermedi. Telefonlar bugün gönderilmeye başlandı, yani bu şikayetler cihazını erken alanlardan aldı. Bununla birlikte, Google’ın hala kalite kontrol sorunlarından muzdarip olduğunu görmek hayal kırıklığı yaratıyor.

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