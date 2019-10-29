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Piyade Teğmen Kamuran Ablak, Kocaeli’den son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 Harekatı’nda görevi sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Kamuran Ablak, Kocaeli’den son yolculuğuna uğurlandı.Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 Harekatı kapsamında görev yapan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında dün gece rahatsızlanan ve helikopterle sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen şehit düştü.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 Harekatı’nda görevi sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Kamuran Ablak, Kocaeli’den son yolculuğuna uğurlandı.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 Harekatı kapsamında görev yapan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında dün gece rahatsızlanan ve helikopterle sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen şehit düştü. Şehit Kamuran Ablak’ın naaşı, Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından baba ocağı Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki baba evine getirildi. Burada helallik istenilmesinin ardından şehidin naaşı İhsaniye Hicret Cami’ine getirildi.

Binlerce vatandaş cami bahçesini doldurdu
İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı için binlerce vatandaş, cami bahçesini doldurdu. Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın babası Orhan Ablak, ağabeyleri ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri de cenaze töreninde hazır bulundu. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Ablak’ın cenazesi top arabasına taşındı.

7 ay önce evlendiği eşi ayakta durmakta güçlük çekti
Binlerce vatandaş, Şehit Ablak’ın arkasından yürüdü. 7 ay önce Esma Ablak ile evlendiği ve 6 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın arkasından göz yaşları ile yürüyen eşi ve annesi Elif Ablak ise ayakta durmakta güçlük çekti. Yapılan törenin ardından Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın naaşı Şehitler Mezarlığında toprağa verildi.

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