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  4. Piyade Teğmen kazada hayatını kaybetti! Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Piyade Teğmen kazada hayatını kaybetti! Gözyaşlarıyla toprağa verildi

29.09.2024 18:15
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Piyade Teğmen Hüseyin Kış (25), yaşamını yitirdi. Teğmen Kış, Hacılar ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Piyade Teğmen kazada hayatını kaybetti! Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kaza, saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı’nda meydana geldi.

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Hacılar ilçesi yönüne giden Piyade Teğmen Hüseyin Kış'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, kavşakta refüje çarpıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Kış, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Teğmen Kış, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Hüseyin Kış'ın cenazesi, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Hacılar ilçesi Cami Kebir Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kış'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Hüseyin Kış'ın yakınları gözyaşı döktü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kış, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Teğmen Kayseri Melikgazi
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