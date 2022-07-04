HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül şehit oldu! Vasiyeti herkesi duygulandırdı... İşte gözyaşlarına boğan o detay

Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül şehit oldu! Vasiyeti herkesi duygulandırdı... İşte gözyaşlarına boğan o detay

04.07.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün şehit olduğu duyurulmuştu. Şehit düşen Uzman Çavuş Enes Özgül’ün operasyona gitmeden önce yetiştirme yurdundan öğretmenine ve arkadaşına "şehit olursam" diyerek yazdığı vasiyet, şehidin silah arkadaşlarını ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu. İşte herkesi duygulandıran o vasiyet...

Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül şehit oldu! Vasiyeti herkesi duygulandırdı... İşte gözyaşlarına boğan o detay

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve bugün şehadet haberi verilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül’ün vasiyeti arkadaşlarını duygulandırdı. Isparta Yetiştirme Yurdu’ndan ayrıldıktan sonra vatan sevdası için göreve başlayan Özgül’ün yetiştirme yurdundan bir arkadaşına göreve gitmeden önce attığı mesaj tüyleri diken diken etti.

0a468287-11ad-4f58-9bdc-fe62480c9593

"ŞEHİT OLURSAM..."

Şehit Enes Özgül’ün 15 Ekim 2019 tarihinde arkadaşına askeri üniformalı fotoğrafını atarak, “Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi" dediği ortaya çıktı.

Şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine de, “Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit’te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun” yazdığı öğrenildi. Şehidin vasiyeti sevenlerini gözyaşlarına boğdu. (İHA)

fdcc8ba0-102e-4db0-8d41-44802a1ccdc7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit yakınlarını isyan ettiren karar! "Eşlerimizin, çocuklarımızın can güvenliği tehlikede değil mi?"Şehit yakınlarını isyan ettiren karar! "Eşlerimizin, çocuklarımızın can güvenliği tehlikede değil mi?"
Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?
Rum lider görüşme teklif etti, Erdoğan'ın cevabı gündem oldu!Rum lider görüşme teklif etti, Erdoğan'ın cevabı gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!

Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!

Belediye meclisinde 'PKK' gerginliği! 'Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere'

Belediye meclisinde 'PKK' gerginliği! 'Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere'

Son dakika: ABD'de Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silahlı saldırı! İlk görüntüler geldi, bölge kapatıldı

Son dakika: ABD'de Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silahlı saldırı! İlk görüntüler geldi, bölge kapatıldı

Kulüp başkanı suikaste uğramıştı! Nuriş'ten şok açıklama

Kulüp başkanı suikaste uğramıştı! Nuriş'ten şok açıklama

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.