Piyangoyu tutturdu akrabalar birbirine girdi: Her hediyeyi istiyor musunuz?

İngiltere yaşanan olay sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Yeğenine doğum günü hediyesi olarak bir piyango bileti alan teyze, söz konusu bilete ikramiye çıkınca paranın yarısına ortak olmak istedi.

'BU PARAYA İHTİYACIM VAR' DEDİ, TELEFONU YÜZÜNE KAPATTILAR

Yaşadığı durumu Reddit'te paylaşan kadın, 'Gerçekten zor bir yıl geçirdim, işsizim. Emlak vergimi ve sigortalarımı tuhaf işlerde çalışarak ödedim. Her öğünde hemen hemen her gün erişte yiyorum. Bu ayın başında yeğenimin doğum günü vardı ve ona son kalan bozuk paralarımla bir piyango bileti aldım. Önemli miktarda para kazandı. Ablamın maddi durumu çok iyi yeğenimin buna ihtiyacı yok ben de paranın en az dörtte üçünü istedim. Ablam telefonu yüzüme kapattı yeğenim ise engelledi. Benimle görüşmek istemediklerini söylediler. Sizce bu parada hakkım yok mu?' diye kullanıcılara yaşadığı durumu anlattı.

'VERİLEN HEDİYE GERİ ALINMAZ'

Kullanıcılardan birçoğu kadına hak verirken, bazıları durumunun ne olursa olsun verilen hediyenin geri alınamayacağını, hediyeyi istemenin iğrenç olduğunu söylediler.

Bir başka kullacı ise, 'Kazanma potansiyelinden vazgeçmeye istekli değilseniz piyango biletlerini hediye olarak vermeyin. Aldığınız her hediyeyi istiyor musunuz' dedi.



