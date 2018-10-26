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Piyanist, 14 yaşındaki lise öğrencisine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 15:21 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 14 yaşındaki A.N isimli lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan piyanist 38 yaşındaki R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Piyanist, 14 yaşındaki lise öğrencisine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 14 yaşındaki A.N isimli lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan piyanist 38 yaşındaki R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Seydikemer'deki bir lisede okuyan A.N. isimli kız öğrenci, ididaya göre, bir süre önce piyanistlik yapan evli ve 2 çocuk babası R.Ç. ile tanıştı. Öğle aralarında ve okul çıkışında R.Ç.'nin otomobiliyle gelip A.N.'yi alması, okul arkadaşlarının dikkatini çekti. Arkadaşlarının bu durumu sorması üzerine, iddiaya göre A.N. arkadaşlarına, gönül ilişkisi yaşadığını anlattı. Arkadaşları, okulun rehber öğretmenine durumu bildirdi. Rehber öğretmen kendisi de bu duruma şahit olunca, polise şikayette bulundu. Polis geçen 24 Ekim'de, R.Ç. ve A.N.'yi okul çıkışında takibe aldı. R.Ç.'nin ormanlık alana götürdüğü A.N.'ye cinsel tacize başlaması üzerine polis harekete geçti. Suçüstü yakalanan R.Ç., gözaltına alındı. A.N. ise polis ve savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi. Kız çocuğuna istismarda bulunan piyanist R.Ç., polisteki işlemlerinin ardından dün adliyede sevk edildi.
İfadesinde, "Bana 20 yaşında olduğunu söylemişti. 14 yaşında olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenilen R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
A.N.'nin de ifadesinde, "Bir süredir arkadaşlık yapıyorduk. Arkadaşlık bu duruma geldi. Beni zorlamadı" dediği öğrenildi.

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Piyanist, 14 yaşındaki lise öğrencisine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

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