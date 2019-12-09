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Piyanist Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı CRR'de kutlanacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.12.2019 17:17 | Son Güncelleme

"Dikiz Aynasında Clara" başlıklı konser enstalasyonu, 19 Aralık'ta CRR fuayesinde gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - "Sadece notalarla nefes alıyorum" diyen 19. yüzyılın piyanist ve bestecisi Clara Schumann'ın doğumunun 200. yılı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Fuayesi'nde düzenlenecek konser enstalasyonuyla kutlanacak.

Emanuel Mathias'ın 2011'de Şoför Nebahat'tan esinlenerek ürettiği "Nebahat'ın Kız Kardeşleri" isimli videonun esin kaynağı olduğu "Dikiz Aynasında Clara", 19 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlikte, üç farklı nesil ve farklı coğrafi kökenden üç kadın besteci Violeta Dinescu, Annette Schlünz ve Beste Özçelebi yer alacak.

Sanatçılara, soprano Lisa Fornhammar, piyanist Mediha Khan ve viyola sanatçısı Cenk Erbiner eşlik edecek.

Enstalasyon, aynı zamanda Clara Schumann'ın dünyasına erişme çabasının yanı sıra bugün kadın müzisyen olma ve beste yapma konularını ele alacak.

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cemal reşit rey Clara Schumann CRR konser

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