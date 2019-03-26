Piyanist Dalkılıç ve Kanun Sanatçısı Gültay'ın Miami Konseri

Miami renkli programlara ve ünlü konserlere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Dünya Kadın Ayı etkinliklerinde ünlü Türk klasik batı müziği piyanisti Hande Dalkılıç, doğu ve batının kültür ve sanatını buluşturan bir konser verdi.
Amaçları doğu ve batı kültürünü ve müziğini bir araya getirmek olan Tara ve Quickload sponsorluğunda Türkiye’nin Miami Başkonsolosluğu Kadınlar Günü’ne özel bir konser düzenledi. Miami Dade Yüksek Okulu Wolfson Kampüsü’ndeki konsere Miami’de yaşayan Türkler, iş çevreleri ve sanatçılar katıldı. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Perran Kutman, dünya serbest dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç ve yorumcu Arzu Ece de gecenin renkli isimlerindendi.
Hande Dalkılıç Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil eden özellikle de çağdaş Türk bestecilerinin mirasını koruyan bir Türk klasik piyanist. 8 yaşında piyano eğitimine başlayan sanatçı, kıtalar ötesi bir üne sahip. Hande Dalkılıç’la Miami konserini konuştuk.
Hande Dalkılıç, “Miami’de daha önce de konser verdim. Amerika’da başka yerlerde de konser verdim. Son derece mutlu geliyorum çünkü güzel bir dinleyici var Amerika’da. Bu konserde doğu-batı kültür ve sanat buluşması vardı. Piyanonun şairi Chopin’in, Amerikalı besteci Gottschalk’in eseri gibi Türk müziğinden de örnekler var. Türkülerimizi çok sesli formda piyanoda seslendirdim. İçine bir de kanun performansı koydum. Hande Gültay da kanunuyla renklendirdi. Dolayısıyla biz batıyı doğuyla buluşturmuş olduk,” şeklinde konuştu.
Hande Dalkılıç’ın misyonu Türk bestecilerinin eserlerini yeni nesillere tanıtmak ve Amerikan müzik piyasasına taşımak: “Türkiye daha çok Avrupa içinde yer alıyor, Amerika’ysa başlı başına kendisi bir kıta. Amerika çok büyük bir kıta olunca kendi müziği de klasik müzik de kendi içinde kalıyor,” devam ediyor.
Yurtdışında yapılan bu tarz sanat etkinliklerinin kolay olmadığını söyleyen Miami Başkonsolosu Burç Ceylan, Türk müziğinin ve başarılı Türk yorumcuların Miami’ye gelip konser verebilmesi için herkesin el ele çalıştığını söyledi. Ceylan, “Hande Dalkılıç’la çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var. 16 -17 yıl önce karşılaşmıştım. Bir takım kişisel prensipler devreye girince hepimiz bu konsere yoğunlaştık, sanatçılarımız da destek oldular. Kadınlar Günü ve Türkiye’nin tanıtımı önemli,” şeklinde konuştu.
Hande Dalkılıç’ın konserinde sahne alan kanun sanatçısı Hande Gültay da müzisyen bir aileden. Türk Hava Yolları’nda kabin amiri olarak çalışan sanatçının en büyük hayali kültür elçisi olmak. Kanun sanatçısı Hande Gültay, “Kabin amirliğinden emekli olmak ve dünyadaki farklı ülkelere giderek enstrümanımla Türk müziğini anlatmak istiyorum,” diyor.
Kadınların gücünün benzersiz olduğunu iki kez kırdığı dünya serbest dalış rekoruyla gösteren Yasemin Dalkılıç, kızlarıyla birlikte ablası piyanist Hande Dalkılıç’ı dinledi. Konser sonrasında izleyiciler Dalkılıç kardeşlerle resim çektirmek için adeta yarıştı.
27 yıldır Amerika’da yasayan, azınlık ve Türk kadınlarının Amerika’da politikaya atılması için bilinçlendirme çalışmaları yapan eğitimci ve siyasi aktivist Duysevi Miyar, konserin çok önemli olduğunu söyledi.
Demokrat Parti Florida Kadınlar Kolu Başkanı Duysevi Miyar, “Daha güçlü ilişkiler kurmamız için doğuyla batı bir araya gelmeli. Bu anlamda güzel bir sentezdi bu konser. Kadın olarak siyaset olarak ekonomi, sanat ve spor olarak birbirimize yaklaşmalıyız,” şeklinde konuşuyor.
Biri Türk piyano mirasını koruyan piyanist Hande Dalkılıç, diğeri Türk müziğinin piyanosu olarak anılan kanun sanatçısı Hande Gültay. Bu iki yorumcu Miami’de Türk halk müziğinin ve Türk çağdaş müziğinin elçisi oldu.
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