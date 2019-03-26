Piyanist Dalkılıç ve Kanun Sanatçısı Gültay'ın Miami Konseri

Miami renkli programlara ve ünlü konserlere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Dünya Kadın Ayı etkinliklerinde ünlü Türk klasik batı müziği piyanisti Hande Dalkılıç, doğu ve batının kültür ve sanatını buluşturan bir konser verdi.

Amaçları doğu ve batı kültürünü ve müziğini bir araya getirmek olan Tara ve Quickload sponsorluğunda Türkiye’nin Miami Başkonsolosluğu Kadınlar Günü’ne özel bir konser düzenledi. Miami Dade Yüksek Okulu Wolfson Kampüsü’ndeki konsere Miami’de yaşayan Türkler, iş çevreleri ve sanatçılar katıldı. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Perran Kutman, dünya serbest dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç ve yorumcu Arzu Ece de gecenin renkli isimlerindendi.

Hande Dalkılıç Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil eden özellikle de çağdaş Türk bestecilerinin mirasını koruyan bir Türk klasik piyanist. 8 yaşında piyano eğitimine başlayan sanatçı, kıtalar ötesi bir üne sahip. Hande Dalkılıç’la Miami konserini konuştuk.

Hande Dalkılıç, “Miami’de daha önce de konser verdim. Amerika’da başka yerlerde de konser verdim. Son derece mutlu geliyorum çünkü güzel bir dinleyici var Amerika’da. Bu konserde doğu-batı kültür ve sanat buluşması vardı. Piyanonun şairi Chopin’in, Amerikalı besteci Gottschalk’in eseri gibi Türk müziğinden de örnekler var. Türkülerimizi çok sesli formda piyanoda seslendirdim. İçine bir de kanun performansı koydum. Hande Gültay da kanunuyla renklendirdi. Dolayısıyla biz batıyı doğuyla buluşturmuş olduk,” şeklinde konuştu.