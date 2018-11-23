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Piyanist Durakoğlu'ndan Genç Müzisyenlere Burs Tavsiyesi

23.11.2018 23:20 | Son Güncelleme

Yaşamını devlet bursuyla geldiği Amerika’da sürdüren sanatçı Ayşegül Durakoğlu farklı ülkelerde aldıkları eğitimin müzisyenlerin sanat hayatına katkıda bulunacağına inanıyor. Sanatçı, gençlere burslardan yararlanarak yurtdışına açılmalarını tavsiye ediyor

Piyanist Durakoğlu'ndan Genç Müzisyenlere Burs Tavsiyesi

Müzik eğitimine İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda baslayan Ayşegül Durakoğlu, daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda kompozisyon ve piyano çalışmalarını devam ettirerek Yüksek Lisans bölümünü bitirdi.

1984 yılında kazandığı bursla Amerika’ya gelen Durakoğlu, Juilliard Müzik Okulu’nda master, New York Üniversitesi’nde doktora unvanını kazandı.

1998 yılında Oda Müziği Grubu, ‘Musica Mundana’yı kuran Ayşegül Durakoğlu, dünya çapında verdiği oda müziği konserlerinde Türk müziği ve çağdaş Türk bestecilerinin eserlerini tanıttı. ‘Musica Mundana’ ile Lincoln Center’da verdiği Doğu Expresi başlıklı konseri büyük yankı uyandırdı. Durakoğlu aynı projeyi İstanbul Pera Palas Oteli’nde de hayata geçirdi.

Durakoğlu, halen Stevens Teknoloji Enstitüsü’nde piyano laboratuvarını yönetiyor.

“Piyano’da Danslar” adıyla bir solo album çıkaran Durakoğlu, Amerika’da konserler verse de İstanbul ve Ankara’da verdiği resitallerin yeri onun için apayrı.

Rotasını Amerika’ya çevirdiğinde niyeti ülkesine geri dönmek olan Ayşegül Durakoğlu, bunca yılın ardından Türkiye’deki günlerini özlüyor. Özellikle de bir eğitmen olarak.

Ayşegül Durakoğlu, Türkiye’den binlerce kilomere uzakta da, Türkiye’ye yararlı olmak için çabalıyor. Durakoğlu’nun hedefi yalnızca Türk müzikseverlerle buluşmak değil aynı zamanda Türk müzisyenleri de dünyaya tanıtabilmek.

Müzikten kopmayı hiç düşünmeyen Durakoğlu, içinde müziğin olmadığı bir hayatı düşünemiyor. Ve bu denli sevdiği bir işi yaptığı için de kendisini şanslı sayıyor.

Sanatıyla müzikseverleri büyülen Durakoğlu’nun en sevdiği müzik aleti, piyano. Sanatçıda birden fazla duygu uyandıran piyano, onun hayatının vazgeçilmezi.

Bir çok farklı ülkede konser veren sanatçı, en çok Türkiye ve Amerika’da müzikseverlerle buluşma imkanı buluyor. Durakoğlu’na göre Türk dinleyicilerin müziğe yaklaşımı Amerikalılar'a göre çok daha sıcak ve olumlu.

1998 yılında kazandığı bursla sanat kariyeri bambaşka bir yöne çevrilen Durakoğlu, onun yolunda ilerlemek isteyen gençlere de bu olanağı kullanmaları tavsiyesinde bulunuyor, yurtdışında eğitimin müzisyenlerin önünde yeni ufuklar açacağına inanıyor.

Piyano tuşlarında parmaklarını adeta dans ettiren Ayşegül Durakoğlu, sanatıyla Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunurken, notaların yönlendirdiği hayatını sanat elçisi olarak devam ettiriyor.

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