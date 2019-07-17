Piyanist Gülsin Onay, Beylikdüzü'nde konser verdi

İSTANBUL (AA) - Devlet sanatçısı, piyanist Gülsin Onay, Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen "Klasik Müzik Festivali" kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirilen "Vadide Siyah Beyaz Gece" başlıklı konserde usta sanatçı, Adnan Saygun eserlerinin yanı sıra piyano repertuvarında Wolfgang Amadeus Mozart ile Frederic Chopin'in sevilen eserlerini seslendirdi.

Ünlü piyanist, konserin açılışında sahnede kısa bir konuşma yaparak, konsere gelen herkese teşekkür etti ve Beylikdüzü'nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Onay, yaklaşık 1,5 saat süren konserini Ludwig van Beethoven'in "Ay Işığı Sonatı" eseri ile sonlandırdı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise konser sonunda Gülsin Onay'a çiçek ve plaket takdiminde bulunarak, şunları ifade etti:

"Ruhumuzu dinlendirdiniz ve bu memleketin ruhunun dinlenmeye ihtiyacı var. Sanatın iyileştirici bir yanı var. Klasik müziğin tedavi edici bir yönü var. Bize bunu hissettirdiniz. Sanata ve kültüre kent yaşamında alan açtığımızda da bunun karşılığını Beylikdüzü'nde görüyoruz."

Yoğun ilgi gören konseri izleyenler arasında eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da yer aldı.

Konser sonunda usta sanatçı dinleyicileri için albümlerini imzaladı.

