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Piyanist İdil Biret Marmaris'te konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 00:53 | Son Güncelleme

Piyanist İdil Biret Marmaris'te konser verdi

Piyanist İdil Biret, Muğla'nın Marmaris ilçesinde konser verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesince düzenlenen "İdil Biret Müzik Festivali" etkinlikleri kapsamında Devlet Sanatçısı İdil Biret ve belediye orkestrası Marmaris Amfi Tiyatro'da sahne aldı.

Münif Akalın şefliğinde gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren konseri, sanatseverler beğeniyle izledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, konserin ardından yaptığı konuşmada, kültürel değerlere sahip çıkıp, kentte yaşayanları müzikle ve sanatla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Kentte yaşayanların İdil Biret'i yakından tanıdığını ve onu dinlemeyi çok sevdiğini anlatan Gürün, Muğla'nın barış, sevgi, hoşgörü ve kültür kenti olduğunu, gelecek yıllarda da bu etkinlikleri devam ettirmek istediklerini belirtti.

Konser sonunda Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İdil Biret'e çiçek ve plaket verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İdil Biret konser Marmaris Muğla

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