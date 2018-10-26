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Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 15:25 | Son Güncelleme

Muğla'da evli ve 2 çocuk babası piyanist R.Ç., 14 yaşındaki A.N isimli lise öğrencisi ile yasak aşk yaşadı. Durum kızın olayı arkadaşlarına anlatmasıyla ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, "Bana 20 yaşında olduğunu söylemişti. 14 yaşında olduğunu bilmiyordum" dedi

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Seydikemer'deki bir lisede okuyan A.N. isimli kız öğrenci, ididaya göre, bir süre önce piyanistlik yapan evli ve 2 çocuk babası R.Ç. ile tanıştı. Öğle aralarında ve okul çıkışında R.Ç.'nin otomobiliyle gelip A.N.'yi alması, okul arkadaşlarının dikkatini çekti.

Arkadaşlarının bu durumu sorması üzerine, iddiaya göre A.N. arkadaşlarına, gönül ilişkisi yaşadığını anlattı. Arkadaşları, okulun rehber öğretmenine durumu bildirdi. Rehber öğretmen kendisi de bu duruma şahit olunca, polise şikayette bulundu. Polis geçen 24 Ekim'de, R.Ç. ve A.N.'yi okul çıkışında takibe aldı. R.Ç.'nin ormanlık alana götürdüğü A.N.'ye cinsel tacize başlaması üzerine polis harekete geçti. Suçüstü yakalanan R.Ç., gözaltına alındı. A.N. ise polis ve savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi. Kız çocuğuna istismarda bulunan piyanist R.Ç., polisteki işlemlerinin ardından dün adliyede sevk edildi.

İfadesinde, "Bana 20 yaşında olduğunu söylemişti. 14 yaşında olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenilen R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.N.'nin de ifadesinde, "Bir süredir arkadaşlık yapıyorduk. Arkadaşlık bu duruma geldi. Beni zorlamadı" dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla istismar

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
Bakale Şu olay anadolunun bie yerinde olsa yorumlara bak neler yazarlardı ama ege olunca normal karşılanıyor heralde ahlaksızlık diz boyu.
@musti_3_1 9 YAŞINDA EVLENEBİLİR VAAZINI DUYUNCA ONAY VERENLER VARDI BU NE OLCAK
piyanist deniliyor,başlık öğretmen?
Defne Samyelinin kızı gibiyse bu kiz da, ozaman adam hakli
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