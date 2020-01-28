Piyanist Renan Koen, BM'de Holokost Anma Günü için resital verdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Piyanist Renan Koen, "Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde piyano resitali verdi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, BM Genel Merkezi'nde Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü kapsamında bir tören düzenledi.

Törende yaklaşık 550 yıl önce İspanya'dan Osmanlı topraklarına göç eden Sefarad Yahudisi bir aileden gelen Türk vatandaşı piyanist Renan Koen de bir resital verdi. Koen, piyano resitalinde Gideon Klein, Viktor Ullmann, Joaquin Rodrigo'dan eserler çaldı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise anma töreninde yaptığı konuşmada, Holokost sırasında hayatını kaybeden 6 milyon Yahudiyi ve milyonlarcasını anmak için bir araya geldiklerini belirterek, ''İnsanlık tarihinin bu en korkunç bölümünde hayatta kalanları da onurlandırıyoruz. Onların hikayeleri sonsuza dek bizimle yaşayacak ve yeni nesiller tarafından da unutulmamasını sağlayacağız.'' dedi.

Birçok Türk diplomatın binlerce Yahudiyi kurtarmak için hayatlarını riske atmakta tereddüt etmediğini hatırlatan Sinirlioğlu, ''Bugün, BM Genel Merkezi'nde Sayın Renan Koen'i ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sayın Koen, seçkin bir sanatçı olmasının yanı sıra toplama kamplarında hapsedildiği sırada yaratmaya devam eden bestecilerin yaşam öyküleri ve eserlerini yayınlama çabalarıyla da tanınıyor.'' diye konuştu.

İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya'daki en büyük Nazi toplanma kamplarından biri olan Auschwitz'in 27 Ocak 1945'de kurtarılmasının sembolü olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1 Kasım 2005 tarihli kararıyla 27 Ocak tarihi "Uluslararası Holokost Anma Günü” olarak kabul edildi.

