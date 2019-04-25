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Piyanist Tuluyhan Uğurlu Diyarbakır'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 23:08 | Son Güncelleme

Piyanist Tuluyhan Uğurlu Diyarbakır'da konser verdi

DİYARBAKIR (AA) - Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, 9 yıl aradan sonra Diyarbakırlı müzikseverlerle buluştu.

Uğurlu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Sahnesi'ndeki "Güneş Ülke Anadolu" temalı piyano resitalini, Diyarbakır ve Anadolu'da yaşayan medeniyetlerin kültürel değerlerini anlatan görsel sunum eşliğinde gerçekleştirdi.

Uğurlu, "Diyarbakır gibi mukaddes bir şehre 9 yıl aradan sonra konser vermek için gelmenin mutluluğunu yaşadığını" söyledi.

Kentin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu ve bir medeniyet şehri olduğunu vurgulayan Uğurlu, "Önemli olan sevgiyle o köprüleri kurabilmek. Sevgi her şeydir. Sevgiyle gönül köprüleri yapmak önemlidir. Böyle muhteşem bir yerde, benim için büyük bir bahtiyarlık. Sanatımı sizlerin huzurunda seslendirme fırsatı bulmak benim için büyük bir onurdu." dedi.

Tuluyhan Uğurlu, şöyle devam etti:

"Anadolu'muzda bir ezan okuma şekli vardır. Onu yitirmememiz lazım. Anadolu'daki İslamiyet'i fikriyle, ezanıyla düşüncesiyle, çok çeşitliliğiyle yaşamak lazım. Medeni bir insanın mutlaka inançlardan haberdar olması lazım."

Konseri dinlemeye gelen Rıdvan Kuday, bundan 9 yıl önce de Uğurlu'yu dinlemeye geldiğini belirterek, "Bugün yine dinledim, konseri çok beğendim. Türk müziğiyle klasik müziği sentezlenmesi çok güzeldi. Diyarbakır'la ilgili bir eser de yapması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Elif Öznur da "Benim için çok güzel, farklı bir deneyim oldu. İlk gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Bu konser kültürel manada çok büyük katkılarda bulundu. Anadolu uygarlıkları açısından farklı bilgiler öğrendim. Konser boyunca Anadolu kültürüyle sanatın birleştirilmesi ve müzik yönünden bir araya getirilmesi hoş duygular oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Konserin ardından Uğurlu’ya plaket takdim edildi.

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