Piyanist Tuluyhan Uğurlu Diyarbakır'da konser verdi

DİYARBAKIR (AA) - Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, 9 yıl aradan sonra Diyarbakırlı müzikseverlerle buluştu.

Uğurlu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Sahnesi'ndeki "Güneş Ülke Anadolu" temalı piyano resitalini, Diyarbakır ve Anadolu'da yaşayan medeniyetlerin kültürel değerlerini anlatan görsel sunum eşliğinde gerçekleştirdi.

Uğurlu, "Diyarbakır gibi mukaddes bir şehre 9 yıl aradan sonra konser vermek için gelmenin mutluluğunu yaşadığını" söyledi.

Kentin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu ve bir medeniyet şehri olduğunu vurgulayan Uğurlu, "Önemli olan sevgiyle o köprüleri kurabilmek. Sevgi her şeydir. Sevgiyle gönül köprüleri yapmak önemlidir. Böyle muhteşem bir yerde, benim için büyük bir bahtiyarlık. Sanatımı sizlerin huzurunda seslendirme fırsatı bulmak benim için büyük bir onurdu." dedi.

Tuluyhan Uğurlu, şöyle devam etti:

"Anadolu'muzda bir ezan okuma şekli vardır. Onu yitirmememiz lazım. Anadolu'daki İslamiyet'i fikriyle, ezanıyla düşüncesiyle, çok çeşitliliğiyle yaşamak lazım. Medeni bir insanın mutlaka inançlardan haberdar olması lazım."