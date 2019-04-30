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Piyanist Tuluyhan Uğurlu konserini şehitlere atfetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 05:24 | Son Güncelleme

Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Amasya’da verdiği konserdeki eserlerini şehitlere atfetti.Amasya Tamimi’nin yayınlanışının 100.

Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Amasya’da verdiği konserdeki eserlerini şehitlere atfetti.
Amasya Tamimi’nin yayınlanışının 100. yılı dolayısıyla ‘Milli Mücadele’nin 100. yılında Amasya Resitali’ temalı konserinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele kahramanlarının fotoğraflarının yer aldığı görsellerle birlikte eserlerine ses veren Tuluyhan Uğurlu, “Bu konserde çalacağımız eserleri dünyanın her tarafında bıraktığımız, kaybettiğimiz, sonsuzluğa uğurladığımız ölümsüz şehitlerimize atfetmek istiyorum. Onların ruhlarına atfetmek istiyorum” dedi.
Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konseri Vali Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek’in de aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi.
Vali Varol ile Rektör Orbay, konserin sonunda Uğurlu’ya Elmalı Mozaik tablosu ile adına dikilen fidanın sertifikasını verdiler.

Piyanist Tuluyhan Uğurlu konserini şehitlere atfetti

Piyanist Tuluyhan Uğurlu konserini şehitlere atfetti

Piyanist Tuluyhan Uğurlu konserini şehitlere atfetti

Piyanist Tuluyhan Uğurlu konserini şehitlere atfetti

Piyanist Tuluyhan Uğurlu konserini şehitlere atfetti

Piyanist Tuluyhan Uğurlu konserini şehitlere atfetti

Piyanist Tuluyhan Uğurlu konserini şehitlere atfetti

Piyanist Tuluyhan Uğurlu konserini şehitlere atfetti

Piyanist Tuluyhan Uğurlu konserini şehitlere atfetti

Piyanist Tuluyhan Uğurlu konserini şehitlere atfetti

Piyanist Tuluyhan Uğurlu konserini şehitlere atfetti

Piyanist Tuluyhan Uğurlu konserini şehitlere atfetti

Piyanist Tuluyhan Uğurlu konserini şehitlere atfetti
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