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Piyanist Tuluyhan Uğurlu Özbekistan’da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 21:40 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Türk piyanistin konseri Özbek sanatseverlerin büyük beğenisini topladı

Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te konser verdi.

Taşkent Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince Özbekistan Devlet Konservatuvarı Salonu'nda organize edilen konserde sahne alan Uğurlu, Özbek sanatseverlerle buluştu.

Konserin açılışında konuşan Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Uğurlu’nun Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli piyanistlerden biri olmakla birlikte çok sayıda güzel eser üreten büyük bir besteci olduğunu belirterek, sanatçının yarattığı eserlerle Türkiye'nin güzelliklerinin dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Er, Tuluyhan Uğurlu’nun Cumhuriyet’in 100. yılına hazırlık kapsamında bestelediği "Güneş ülke Anadolu" isimli eserinin yer aldığı bu konserin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Bu konserin ata yurdu Özbekistan’da düzenleniyor olması hem bizim için, hem Tuluyhan Uğurlu için fevkalade önemlidir." dedi.

Uğurlu ise Özbek sanatseverlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Özbek ve Türk halkları arasında hiçbir farkın olmadığını kaydeden Uğurlu, "Orta Asya’daki bütün Türk halklarını hep birlikte ve beraber mutluca yaşayacakları günler yakındır diye düşünüyorum. Bu gelişim bir vesile olursa çok mutlu olurum." ifadesini kullandı.

Tuluyhan Uğurlu, görsel sunum eşliğinde "Anadolu’dan Yükselen Işık", "Anadolu Uygarlığının Temel Taşları", "Anadolu Türklerle Buluşuyor: Selçuklular", "Osmanlılar: Adalet, Şefkat ve Güç", "Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti" isimli parçalarını seslendirdi. Tuluyhan Uğurlu’nun konseri Özbek sanatseverlerin büyük beğenisini toplarken, Özbek müzikseverler Türk sanatçıyı sürekli alkışladı.

Konserin sonunda Özbek sanatseverler Tuluyhan Uğurlu’ya çiçek takdim etti. Büyükelçi Er de konserin ardından Türk sanatçıya bir tablo verdi. Konseri, Özbek müzisyen ve sanatseverlerin yanı sıra Taşkent'te görev yapan diplomatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşları izledi.

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Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu Özbekistan Taşkent

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