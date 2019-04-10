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Piyanist Tuluyhan Uğurlu, tarihi Alsancak Garı’nda konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 22:23 | Son Güncelleme

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail kapsamında Ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, tarihi Alsancak Garı’nda konser verdi.10-12 Nisan tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail kapsamında tarihi Alsancak Garında gala yemeği verildi.

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail kapsamında Ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, tarihi Alsancak Garı’nda konser verdi.
10-12 Nisan tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail kapsamında tarihi Alsancak Garında gala yemeği verildi. Düzenlenen etkinlikte Uğurlu, "Kara Trenden Hızlı Trene" konulu konser verdi. Uğurlu dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Gala yemeğine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdür Vekili Ali İhsan Uygun da katıldı.

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