Piyanistlerin koronavirüs yalnızlığına karşı mücadelesi

Onay, "Dinleyicilerimin bana, benim dinleyicilerime ihtiyacım var" diyor.Koronavirüs önlemleri kapsamında dünya çapında 3 milyar civarında kişi eve kapanmış durumda. Ancak evden çıkmadan da canlı konserler dinlemek mümkün, hem de ustalarından. Bir süredir Türkiye'den devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Almanya'dan ise ödüllü piyanist Igor Levit konser salonları yerine kendi evlerinin salonundan dinleyicilere ulaşıyor.

Gülsin Onay her pazar sosyal medyadan canlı olarak vermeyi planladığı bu evden eve konserler dizisine 15 Mart'ta başladı. Onay, Polonya'da yapılması planlanan ve iptal edilen konserini Periscope üzerinden yayınlayarak Twitter'da paylaştı:

"Dinleyicilerimin bana ihtiyacı var, benim dinleyicilerime ihtiyacım var" diyen Onay'a göre evde geçirilen bu günlerde birbirimizle güzel şeyleri paylaşmak güç veriyor.

Levit'den her akşam bir konser

Piyanist Igor Levit de her akşam TSİ 21'de dinleyicileriyle sanal ortamda buluşuyor. Önce kuyruklu bir piyano ve duvarda asılı bir resim görülüyor. Ardından Levit piyanosunun başına geçiyor: "Bugün yine size Beethoven çalacağım. 17 numaralı piyano sonatını."