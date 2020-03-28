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Piyanistlerin koronavirüs yalnızlığına karşı mücadelesi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2020 12:38 | Son Güncelleme

Piyanist Gülsin Onay ve Igor Levit, koronavirüs nedeniyle eve kapananlara sosyal medya üzerinden konserler veriyor.

Onay, "Dinleyicilerimin bana, benim dinleyicilerime ihtiyacım var" diyor.Koronavirüs önlemleri kapsamında dünya çapında 3 milyar civarında kişi eve kapanmış durumda. Ancak evden çıkmadan da canlı konserler dinlemek mümkün, hem de ustalarından. Bir süredir Türkiye'den devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Almanya'dan ise ödüllü piyanist Igor Levit konser salonları yerine kendi evlerinin salonundan dinleyicilere ulaşıyor.

Gülsin Onay her pazar sosyal medyadan canlı olarak vermeyi planladığı bu evden eve konserler dizisine 15 Mart'ta başladı. Onay, Polonya'da yapılması planlanan ve iptal edilen konserini Periscope üzerinden yayınlayarak Twitter'da paylaştı:

"Dinleyicilerimin bana ihtiyacı var, benim dinleyicilerime ihtiyacım var" diyen Onay'a göre evde geçirilen bu günlerde birbirimizle güzel şeyleri paylaşmak güç veriyor.

Levit'den her akşam bir konser

Piyanist Igor Levit de her akşam TSİ 21'de dinleyicileriyle sanal ortamda buluşuyor. Önce kuyruklu bir piyano ve duvarda asılı bir resim görülüyor. Ardından Levit piyanosunun başına geçiyor: "Bugün yine size Beethoven çalacağım. 17 numaralı piyano sonatını."

Levit, önce Fırtına (Der Sturm) adlı 1801 yılında bestelenmiş eserin neden devrimsel bir nitelik taşıdığını Almanca ve İngilizce olarak anlatıyor, sonra çalmaya başlıyor:

Görüntü arada gidip gelse ve ton kalitesi bir konser salonundaki kadar iyi olmasa da tüm bunlar yorumun profesyonelliğini, müziğin evrenselliğini gölgelemeye yetmiyor.

Görünmeyen dinleyiciler

Peki, bir konser salonu yerine evinin salonundan görünmeyen dinleyicilere konser vermek nasıl bir his?

Gülsin Onay'a göre yorumcunun kendisi ve müzik arasında kurduğu bağ, dinleyicinin eşliği ile oluşuyor. Onay, ancak bunun normalde zaten fiziksel olarak hissedilmeyen bir bağ olduğunu belirtiyor ve bu nedenle varlığını sosyal medyadan da bir şekilde hissettirdiğine dikkat çekiyor.

Igor Levit bu soruyu "Çok tuhaf. Çok daha farklı, ancak şaşırtıcı şekilde neredeyse daha yoğun bir duygu olduğunu söyleyebilirim" diye yanıtlıyor. Levit bu şekilde müziğin adeta gurme bir üründen, çıkış noktasına, yani diğer insanlarla paylaşılan bir deneyime dönüştüğünü belirtiyor ve ekliyor "Üstelik konu repertuarın ötesine çıkıyor. Beethoven, Mozart, Stockhausen veya Pembe Panter çalmışım fark etmiyor. Asıl olan birliktelik. Gerçekliğe hoş geldiniz!"

Peki, koronavirüs karantinaları, evde kalma çağrıları sonlandığında ne olacak? Sosyal medyadaki müziksever takipçilerin yanıtı basit: Şu günler geçsin konsere gideceğiz!

Anastassia Boutsko / Banu Wöltje

© Deutsche Welle Türkçe

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