İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluştu

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'ndaki konserde dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle konserler veren üç büyük piyanist, George-Emmanuel Lazaridis, Janis Vakarelis ve Cyprien Katsaris ile Türk piyanist Zeynep Üçbaşaran sanatseverlerle buluştu.

"Piyanonun 4 Silahşörü" konserinde Richard Wagner'in Tannhauser Uvertürü, Antonio Vivaldi'nin İlkbahar Konçertosu, George Bizet'in Carmen Fantezisi, Franz Liszt'in Macar Rapsodisi, Mikis Theodorakis'in Zorba Süiti gibi klasik müziğin bilinen eserleri 4 piyanistin renkli ve coşkulu yorumlarıyla müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

