Piyanonun çocuk yeteneklerine Rusya'dan özel davet

SERGEN SEZGİN - Uluslararası müzik yarışmalarında önemli dereceler elde eden Mert Hakan Şeker ve Arya Su Gülenç, Rusya'da düzenlenen ve 40 ülkeden katılımın olacağı "Moskova Arkadaşlarla Buluşuyor Uluslararası Müzik Festivali"nde "özel davetli" olarak sahne alacak. Üstün yetenekleri ve başarılı performanslarıyla "Piyanonun çocuk yetenekleri" olarak adlarından söz ettiren 12 yaşındaki Şeker ve 9 yaşındaki Gülenç, son olarak ağustos ayında katıldıkları İtalya'nın Napoli kentindeki bir yarışmadan da kendi kategorilerinde birincilikle döndü. Rus piyano öğretmeni 32 yaşındaki Elena Çekiç ile düzenli olarak çalışmalara devam eden Mert Hakan Şeker ve Arya Su Gülenç, şu ana kadar katıldıkları 8 uluslararası yarışmanın 6'sını ayrı kategorilerde birinci, diğerlerini ise ikinci sırada tamamladı. Çocuk yetenekler, Rusya'da düzenlenen ve 40 ülkeden katılımın beklendiği, 5 bin kişinin başvurduğu "Moskova Arkadaşlarla Buluşuyor Uluslararası Müzik Festivali"ne de "özel davetli" olarak konser verecek. - "Çocuklara destek verilmesi lazım"

Elena Çekiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mert Hakan ve Arya Su ile uzun süredir birlikte çalıştıklarını söyledi. Uluslararası yarışmalarda bu ikiliyle Türkiye'yi temsil ettiklerini belirten Çekiç, başarılı sonuçlara imza attıklarını ifade etti. Yeteneklerinden dolayı Mert Hakan ve Arya Su ile çalışmanın keyifli olduğunu anlatan Elena Çekiç, "Katıldığımız yarışmalarda en kötü ikincilik elde ediyoruz. Bu başarıları elde etmek çok zor. Çocuklar saatlerce piyano başında vakit geçiriyor. Bazen derslerde beraber ağlıyoruz, bazen de beraber gülüyoruz." diye konuştu. Çekiç, çocuklara verdikleri destekten dolayı ailelerine teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Biz bu işi aileleriyle beraber yapıyoruz. Son olarak İtalya'da birinci oldular. Bu çocukları dünyaca ünlü piyanist yapmak için çok çalışıyoruz. Bir yoldayız, sonu inşallah çok güzel olacak. Bu başarıların devam etmesi için de çocuklara destek verilmesi lazım. Bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Moskova Arkadaşlarla Buluşuyor Uluslararası Müzik Festivali'ne katılabilmek için 40 ülkeden yaklaşık 5 bin kişi başvurmuş. Bu kadar özel bir festivale, biz özel davetiyeyle katılacağız. Bu olay bizim ne kadar doğru ve önemli bir iş yaptığımızın göstergesi. Çocukların bu tip festivallerde bulunması, ufuklarının gelişmesi ve azimlerinin artması için çok önemli."