HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Piyanonun yıldızları Bursa'da

Piyanonun yıldızları Bursa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 farklı ülkeden 250 piyano sanatçısının katıldığı Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 farklı ülkeden 250 piyano sanatçısının katıldığı Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı. 1 Şubat'a kadar devam edecek olan festivalde, tüm resital ve gala konserleri halka açık olarak ücretsiz sunulacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılan ve 1 Şubat'a kadar devam edecek olan etkinlikler, 09.00- 18.00 saatleri arasında izleyiciye açık olacak. Festival kapsamında 6 farklı ülke ve 25 şehirden piyano sanatçıları Bursa’ya gelecek. Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, ABD’den Prof. Dr. Tamara Poddubnaya, İsveç’ten Natalia Kazimirovskaia ve çok sayıda genç piyano sanatçısı sahne alacak. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Devlet Konservatuarı’ndan akademik kadrolar ile Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi’nden öğretmenler de yine organizasyon kapsamında performanslarını sergileyecek. Toplam 250 piyanist, hazırladıkları eserlerle Bursalı sanatseverlerin karşısına çıkacak.
'GENÇLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT'
Festivalin, gençlerin tecrübe sahibi olmasında önemli katkı sağlayacağını söyleyen Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, "Bursa'da ilk defa yapılan 'Piyano'nun yıldızları Uluslararası Festivali' büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenmiş ve 250 pırıl pırıl çocuk 6 ülkeden katılıyor. Hem bizlerle çalışmalar yapıyorlar hem de kendilerini sahnede gösteriyorlar. Böylece çok önemli bir tecrübe sahibi oluyorlar. Örnek alınabilecek bir etkinlik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok yetenekli çocuklarımız var. Onlara biraz olsa da katkıda bulunabilmek benim için çok önemli, çok büyük bir mutluluk" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan bakın ne yaptı? Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan bakın ne yaptı?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: TBMM'den ortak Kudüs bildirisi!

TBMM'den ortak Kudüs bildirisi!

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan vergi dairesinin yolunu kapattı

Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan bakın ne yaptı?

İBB'den Gezi Parkı'nda ağaç kararı!

İBB'den Gezi Parkı'nda ağaç kararı!

Edirne'de, 'Meryem ana' figürlü heykelcikler ele geçirildi

Edirne'de ele geçirildi! Yalnızca 2 tane var

'Suriye'den Türkiye'ye füze atıldı' ihbarı jandarmayı harekete geçirdi

'Suriye'den Türkiye'ye füze atıldı' ihbarı! Ekipler alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.