HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Piyanonun yıldızları Bursa’da

Piyanonun yıldızları Bursa’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Piyano Festivali başladı.Piyanonun yıldızlarını ağırlayacak festival 1 Şubatta sona erecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Piyano Festivali başladı.
Piyanonun yıldızlarını ağırlayacak festival 1 Şubatta sona erecek. Festivalde resital ve gala konserleri halka ücretsiz olarak sunulacak. Festival programı çerçevesinde dünyaca ünlü piyanistler tarafından genç piyanistlere mastır klas eğitimi verilecek. Festival kapsamında bütün konserler Tayyare Kültür Merkezinde sahnelenecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, "Düzenlediğimiz organizasyonla klasik müzik hayatında önemli yeri olan piyanoyu Bursalı hemşehrilerimize sevdirmek ve tanıtmak istedik. Kültür ve sanat şehri olan Bursa’mızda böyle bir rüzgarı estirmek adına bu organizasyonu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Burada 6 farklı ülke ve 25 farklı şehirden 250 piyanistin katılacağı dünyaca ünlü piyano sanatçılarının da iştirak edeceği programda genç piyanistlere eğitim vereceğiz. Bu konserler 1 Şubat tarihine kadar Bursalı vatandaşlara ücretsiz olacak" dedi.
Piyano sanatçıları ve öğrencileri ise Bursa’da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TBMM'den ortak Kudüs bildirisi!TBMM'den ortak Kudüs bildirisi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: TBMM'den ortak Kudüs bildirisi!

TBMM'den ortak Kudüs bildirisi!

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan vergi dairesinin yolunu kapattı

Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan bakın ne yaptı?

İstanbul'da kaza yapan sürücünün sözleri şaşırttı: Arabanın başında durun

İstanbul'da şaşırtan anlar! Kendisini değil, arabasını düşündü

İBB'den Gezi Parkı'nda ağaç kararı!

İBB'den Gezi Parkı'nda ağaç kararı!

Edirne'de, 'Meryem ana' figürlü heykelcikler ele geçirildi

Edirne'de ele geçirildi! Yalnızca 2 tane var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.