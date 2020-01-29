Piyanonun yıldızları Bursa’da

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Piyano Festivali başladı.

Piyanonun yıldızlarını ağırlayacak festival 1 Şubatta sona erecek. Festivalde resital ve gala konserleri halka ücretsiz olarak sunulacak. Festival programı çerçevesinde dünyaca ünlü piyanistler tarafından genç piyanistlere mastır klas eğitimi verilecek. Festival kapsamında bütün konserler Tayyare Kültür Merkezinde sahnelenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, "Düzenlediğimiz organizasyonla klasik müzik hayatında önemli yeri olan piyanoyu Bursalı hemşehrilerimize sevdirmek ve tanıtmak istedik. Kültür ve sanat şehri olan Bursa’mızda böyle bir rüzgarı estirmek adına bu organizasyonu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Burada 6 farklı ülke ve 25 farklı şehirden 250 piyanistin katılacağı dünyaca ünlü piyano sanatçılarının da iştirak edeceği programda genç piyanistlere eğitim vereceğiz. Bu konserler 1 Şubat tarihine kadar Bursalı vatandaşlara ücretsiz olacak" dedi.

Piyano sanatçıları ve öğrencileri ise Bursa’da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

