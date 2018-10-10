İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yılın 9 ayında güvenlik güçleri 108 bin 105 operasyonda piyasa değeri 2 milyar 834 milyon lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda, 149 bin 836 şüpheli gözaltına alınırken, bunların 17 bin 52'si tutuklandı.

Bu yıl geçen yıla göre, operasyon sayısında yaklaşık yüzde 31'lik, gözaltı sayısında yaklaşık yüzde 28'lik, tutuklu sayısında ise yüzde 9'luk artış yaşandı.

GEÇEN YILA GÖRE ELE GEÇİRİLEN EROİN MİKTARI İSE YÜZDE 51 ARTTI

Güvenlik güçleri, terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturu madde satışına yönelik başarılı operasyonlarını aralıksız sürdüyor. Zehir satıcılarına yönelik 2018'in 9 ayında 108 bin 105 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 149 bin 836 şüpheli gözaltına alındı, bunların 17 bin 57'si tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında gözaltı sayında yaklaşık yüzde 28'lik, tutuklu sayında ise yüzde 9'luk bir artış oldu. Yapılan başarılı operasyonlar sayesinde piyasa değeri 2 milyar 834 milyon 639 bin 366 lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirildi.