Piyasa değeri 30 milyon TL! Ünlü markayı merdiven altı atölyede taklit etmişler... Az kalsın insan sağlığıyla oynayacaklardı

Kocaeli’de jandarma ekipleri, merdiven altı atölyelerde üretilen sahte şampuanlara yönelik operasyonlar düzenledi.

TONLARCA ÜRÜN ÇIKTI

Körfez ve Dilovası ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 104 bin 665 adet sahte şampuan, 53 bin 86 boş şampuan kutusu, 400 bin sahte etiket, 23 bin 417 şampuan kutusu kapağı ve 1862 ambalaj kutusu ele geçirildi.

1 GÖZALTI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte şampuan üretimi yapıldığına dair aldıkları bilgiler doğrultusunda 17 Ekim ve 21 Ekim tarihlerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

(DHA)