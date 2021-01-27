HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Piyasa değeri tam 5 milyon: Binlercesi ele geçirildi

Piyasa değeri tam 5 milyon: Binlercesi ele geçirildi

27.01.2021 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Piyasa değeri tam 5 milyon: Binlercesi ele geçirildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir işyerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 5 milyon TL olduğu değerlendirilen bin 611 adet akıllı cep telefonu ve binlerce malzeme ele geçirildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malkara İlçesinde bir işyerine operasyon düzenlendi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir işyerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 5 milyon TL olduğu değerlendirilen bin 611 adet akıllı cep telefonu ve binlerce malzeme ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malkara İlçesinde bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Tahmini piyasa değerinin 5 milyon olduğu tahmin edilen bin 611 adet akıllı cep telefonu, 960 adet şarj adaptörü, bin 80 adet şarj kablosu, 340 adet elektronik sigara ve 292 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheli 1 şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapılmak üzere yasal işlem başlatıldı.

Piyasa değeri tam 5 milyon: Binlercesi ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıtYüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt
Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Konya, beyaza büründü

Konya, beyaza büründü

Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

Kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

Hamside av yasağı bir kez daha uzatıldı

Bakanlık duyurdu: Yasak uzatıldı

Selçuk Özdağ'a saldırıda 4 şüpheli daha gözaltına alındı

Selçuk Özdağ'a saldırıda 4 şüpheli daha gözaltına alındı

Türkiye’nin konuştuğu ’sahte gelinler’ olayında Artvin’de 3 kişi gözaltına alındı

Türkiye’nin konuştuğu ’sahte gelinler’ olayında yeni gelişme

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den açıklama

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.