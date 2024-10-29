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  4. Piyasa fiyatının altında gören kapış kapış aldı! Çay bardaklarına saldırdılar... Yetmedi kamyonun arkasına doluştular

Piyasa fiyatının altında gören kapış kapış aldı! Çay bardaklarına saldırdılar... Yetmedi kamyonun arkasına doluştular

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.10.2024 10:12
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O kampanya şehir merkezinde izdiham yarattı! Ürünleri piyasanın altında satışa çıkartan bir mağaza müşteri saldırısının kurbanı oldu. Özellikle mağazanın satışa çıkardığı çay bardaklarını gören müşteriler adeta saldırdı.

Piyasa fiyatının altında gören kapış kapış aldı! Çay bardaklarına saldırdılar... Yetmedi kamyonun arkasına doluştular

Düzce kent merkezinde bir mağazanın yaptığı indirim izdihama neden oldu.

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KALDIRIMLARDAN TAŞTILAR

Düzce'de ev ürünleri satan bir firma bütün ürünlerde indirim uyguladı. Özellikle çay bardaklarında yaptığı indirim ise izdihama neden oldu. Piyasa fiyatının çok altında satılan ürünleri almak isteyenler mağaza önündeki kaldırımda yoğunluk oluşturdu. Çalışanların da zaman zaman zor anlar yaşadığı izdihamda ürünleri kapmak isteyenlerin bir bölümü de ürünlerin bulunduğu kamyonun arkasına doluştu.

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KUYRUKLAR OLUŞTU

İndirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Ürünleri alabilenler ise mutlu oldu.

İndirimli ürünlerden aile boyu birçok ürün aldıklarını belirten bir vatandaş; “Çay bardakları çok ucuzdu. Kaçırmamak için aldım. Ailemde birçok kişi de bir şeyler aldı. Mutluyuz” dedi.

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Kampanya dahilindeki ürünler ise kısa sürede bitti.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
indirim çay bardağı kampanya
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