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"Piyasadaki istikrarsızlık üreticilerin uykusunu kaçırıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

İran Ticaret Odası Başkanı Gulam Hüseyin Şafii, ülkesindeki ekonomik istikrarsızlık nedeniyle üreticilerin tedirgin olduğunu söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Ticaret Odası Başkanı Gulam Hüseyin Şafii, ülkesindeki ekonomik istikrarsızlık nedeniyle üreticilerin tedirgin olduğunu belirtti.

Başkent Tahran'da Ulusal Sanayi ve Maden Günü münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Şafii, "Piyasadaki istikrarsızlık ve ham madde fiyatlarının öngörülemez olması üreticilerin uykusunu kaçırıyor. Fabrika sahipleri üretimin geleceğinin ne olacağını bilemedikleri için rahat bir uyku uyumuyor." dedi.

İran'da resmi rakamlara göre petrol dışı ekonomik büyüme oranının geçen yıl yüzde 0,2 ve sanayi alanında ise yüzde - 6,5 olduğunu hatırlatan Şafii, bu verilerin sanayi alanındaki yatırımların ne kadar gerilediğinin altını çizdi.

Şafii, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini mecliste alınan ekonomi kararlarını uygulamamakla suçladı.

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