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Piyasadakileri beğenmedi, kendi bıçağını üretti! Şimdi yurt dışından bile sipariş alıyor

09.12.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de iş makinesi operatörü olarak çalışırken bıçakların kesmemesinden şikayet eden ve kendi bıçaklarını üretmeye başlayan İbrahim Kalyoncu, şimdi ürettiği bıçaklar sayesinde yurt dışından bile taleple karşılaşıyor. Özel tasarım bıçakların kılıflarını ise eşi Melek Kalyoncu hazırlıyor.

Piyasadakileri beğenmedi, kendi bıçağını üretti! Şimdi yurt dışından bile sipariş alıyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan İbrahim Kalyoncu piyasadaki bıçakların kesmediği gerekçesiyle bıçak yapmaya karar verdi. Beş yıl önce evde kendi imkanları ile yaptığı bıçak beğenilince bıçak yapma işine devam etti. Evinden ayrı olarak kurduğu atölyesinde boş zamanlarında bıçak yapımını sürdüren Kalyoncu'nun bıçakları yurt dışından alıcı buluyor. Almanya, Rusya ve Ukrayna'ya bıçak gönderen Kalyoncu, pek çok ülkeden sipariş aldığını fakat resmi prosedürlerden dolayı gönderemediğini söyledi. Bıçakların kalitesini; el işçiliği, çeliğin ve malzeme kalitesi olduğunu belirten Kalyoncu, bıçakların 300 TL-2 bin TL arası alıcı bulduğunu söyledi. İbrahim Kalyoncu'nun en büyük yardımcısı ise eşi Melek Kalyoncu. Eşinin yaptığı bıçaklara deriden kendi tasarladığı kılıfları hazırlayan Melek Kalyoncu, eşi sayesinde bu işe merak saldığını dile getirdi.

"EL İŞÇİLİĞİ VE MALZEMENİN KALITESİ, BIÇAKLARI DEĞERLİ KILIYOR"

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Bıçak yapma işine nasıl başladığını anlatan İbrahim Kalyoncu, "Önceden piyasadan aldığımız bıçakların keskinliği iyi olmuyordu. Erken körelme oluyordu bıçaklarda. Bu şekilde ben bıçak yapmaya karar verdim. Bir bıçak yaptım. Daha sonra arkadaşlarımız gördü. Kendilerine bıçak yapmamı istediler. Onlara da yaptım. O şekilde devam ettim. Yavaş yavaş işler büyüdü. İlk bıçaklarımı evde yapmaya başladım. Sonra hobi haline geldi. Daha sonra bıçak yapmak için makine aldım. Çoğu makineleri kendim yaptım. Atölyemizi kurduk. Bu bıçakları dünyanın her yerine gönderiyorum. Birkaç ülkeye gönderdim. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Tamamen el işçiliği ile yapıyoruz. Kaliteli çelik, kaliteli pim ve kaliteli ahşap kullanarak bıçaklarımızı yapıyoruz. İsteğe özel bıçak yapıyoruz. Bıçakları ben yapıyorum kılıflarını eşim yapıyor. Ukrayna, Almanya, Rusya gibi ülkelere bıçak gönderdim. Çok ülkeden talep oluyor ama yasal prosedürler olduğu için her ülkeye gönderemiyoruz. Çok talep görüyor bıçaklarımız. Bıçağa göre yapım süresi değişiyor. 3 günde yaptığım oluyor. Bazı bıçakların yapımı bir ay bile sürebiliyor. İşlemeli bıçakların yapımı uzun sürüyor. Bıçakların fiyatları 300 TL ile 2 bin TL arası. İş makinesi operatörüyüm. Akşamları ve hafta sonları bıçak yapım işiyle uğraşıyorum. Boş zamanlarımı bu şekilde değerlendiriyorum. Aile bütçesine de katkımız oluyor. Bıçaklarımızın kalitesini el işçiliği ve çeliğin iyi olması belirliyor. Yoğun bir işçilik yapıyoruz. Görünümleri ve tasarımları güzel. Beğeniliyor" dedi.

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"EŞİM BAŞKA YERDE YAPTIRDIĞI KILIFLARI BEĞENMEDİ, BEN YAPTIM"

Eşi sayesinde bıçak kılıfı yapma işine başladığını söyleyen Melek Kalyoncu ise "Eşim ilk önce bıçakların kılıflarını başka yerlere yaptırıyordu. Fakat yapılan kılıflar hoşuna gitmiyordu. Sonra Halk Eğitim Merkezi'nde deri kursu olduğunu öğrendim. Kursa gittikten sonra kılıfları ben yapmaya başladım. İlk başlarda acemiliklerimiz oldu. Daha sonra alıştım. Bıçaklar eşimden, kılıfları benden" diye konuştu.

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Arkadaşının bir bıçak üzerinde günlerce uğraştığını belirten Osman Deniz ise "Çok büyük bir emek harcıyor. Güzel ürünler ortaya koyuyor. Ben de geçen yıl bir bıçak yaptırdım arkadaşıma. Kullanmaya kıyamıyorum açıkçası. Emeğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

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Rize
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