Piyasalar Fed Açıklamalarının Ardından Düşüşte

Bu açıklamalar birkaç haftadır uzmanların Fed’in temmuz ayı toplantısında faiz oranının düşüreceğini gösteren tahminlerine uymuyor. Ancak iki hafta önce Chicago’da yapılan Fed toplantısının ardından da faiz düşürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Powell’in açıklamalarının ardından yaptığı konuşmada, temmuz ayı toplantısında 50 baz puanlık düşüşün gereksiz olacağını ama 25 puanlık bir düşüşün hala masada olduğunu belirtti.

Powell konuşmasında, Merkez Bankası’nın Amerikan ekonomisinin içinde bulunduğu durumu faiz düşürmenin gerekli olup olmadığını anlayabilmek için yakından incelediğini vurguladı. Fed başkanı ekonominin yavaşlamasına rağmen enflasyonun %2’de sabitleneceğine inandıklarını belirtti. Powell ayrıca Merkez Bankası’nın “kısa dönem siyasi kararlardan bağımsız olarak faiz oranı konusunda karar vereceklerinin” altını çizdi.

Bullard ve Powell’dan gelen açıklamalar dışında piyasalar bugün açıklanan tüketici güveni raporunun da etkisinde bir seans geçiriyor. Açıklanan rapora göre tüketici güveni son 1,5 yılın en kötü seviyesinde indi. Uzmanlar tüketici güvenindeki düşüşün doğrudan Başkan Trump’in açtığı ticari savaşa bağlı olduğunu belirtiyorlar.

Çin ve Amerika arasındaki ticari savaşa olan tepkiler giderek büyüyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 300 Amerikan şirketi Başkan’a sundukları bir mektupta bu savaşa son vermesini istediklerini bildirmişti. Bu grup dışında Apple yetkilileri de kendi adlarına resmi bir istekte bulundu. Henüz Beyaz Saray’dan bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ama yatırımcılar ve Amerikan şirketleri bu hafta sonu Japonya’da yapılacak olan G-20 zirvesinden umutlu görünüyor. Başkan Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in bu toplantıda bir ikili görüşme yapmaları bekleniyor. Eğer gerçekleşirse bu ikili görüşme Başkan Trump’in mayıs ayında uygulamaya koyduğu ek gümrük vergilerinin ardından yapılan ilk görüşme olacak.