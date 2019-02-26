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Piyasalar Kim-Trump Görüşmesine Odaklandı

26.02.2019 00:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Washington’da yapılan üst düzey toplantılarının ardından Başkan Trump ‘tan gelen uzatma kararı sadece Amerikalı yatırımcılar için değil, Çinli yatırımcılar için de çok önemliydi ve hisse endekslerine %5 in üzerinde yükseliş getirdi

Piyasalar Kim-Trump Görüşmesine Odaklandı

Başkan Trump gecen hafta başkentte yapılan müzakerelerin yapıcı geçtiğini belirterek daha önce anlaşma sağlanamaması halinde 1 Mart’ta 200 milyon dolarlık Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltilmesi için son tarih olarak verilen kararı uzatmaya karar verdiğini ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Mar-a-Lago’da ağırlamak ve son kararı orada vermek istediğini de belirtti.

Trump, Twitter hesabından Pazar günü yayınladığı mesajında, “Amerika ve Çin için güzel bir hafta sonu.” ifadesini kullandı ve görüşmelerde, aralarında fikri mülkiyetlerin korunmasının da bulunduğu önemli yapısal konular, teknoloji transferi, tarım, hizmetler, para birimleri ve diğer meselelerde ilerlemeler sağlandığını belirtti.

Her ne kadar Başkan Trump’ın açıklamaları piyasaları rahatlatmış olsa da henüz tarafların anlaşmaya ne oranda yaklaşıldığına dair detaylı bir bilgi verilmedi.

Çin ve Amerika arasındaki ticari savaş şimdilik yatırımcıların endişelerinden birisi olmaktan çıksa da bu haftanın rahat geçeceğini söylemek çok zor. Amerikan piyasaları bu hafta artık sonuna geldiğimiz çeyrek raporları sezonunda açıklanacak veriler dışında Başkan Trump’ın Vietnam’da katılacağı ikinci Kuzey Kore zirvesini takip ediyor olacaklar. Bunların dışında Salı günü Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’in Senato Bankacılık Komisyonu’na ve Çarşamba günü de Temsilciler Meclisi Finans Komisyonu’na (House Financial Services Committee) yapacağı açıklamaların da yakından takip edilmesi bekleniyor.

Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in, Kongre de katılacağı oturumu da yine piyasaların yakından izlemesi bekleniyor.

Çeyrek raporları arasında Home Depot, Macy’s, JC Penney, Lowe’s, Nordstrom, ve Gap gibi perakende sektörünün isimleri de bu hafta raporlarını açıklıyor. Amerikalı tüketicilerin en yoğun sezonu olan 4üncü çeyrekte bu önemli şirketlerin nasıl bir performans gösterdiklerini ve yılbaşı alışverişlerinde ne kadar tutumlu davrandıklarını göreceğiz.

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