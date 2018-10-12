HABER

Piyasalar 'Korkutan Günü' Geride Bıraktı

12.10.2018 23:02 | Son Güncelleme

Amerikan piyasalarında çarşamba günü başlayan ve piyasalarda “acaba yeni bir Kara Ekim ayı mı olacak” diye düşündüren düşüş, dün dalgalanmaların yüksek olduğu bir seansın ardından toparlandı

Piyasalar 'Korkutan Günü' Geride Bıraktı

Amerikan piyasalarında çarşamba günü başlayan ve piyasalarda “acaba yeni bir Kara Ekim ayı mı olacak” diye düşündüren düşüş, dün dalgalanmaların yüksek olduğu bir seansın ardından toparlandı.

Hafta başında Wall Street Journal, Amerikan Merkez Bankası’nın faiz yükseltme kararının ardından yatırımcılar, ekonominin tıkanmasından endişe edildiğini ve her ne kadar işsizlik oranı son 49 yılın en düşük seviyesinde olsa da maaşlarda artış görülmemesinin enflasyon endişesi taşıdığını belirtmişti. Buna rağmen endekslerde yaşanan sert düşüşün olabileceği yönünde belirgin bir işaret yoktu. Ancak çarşamba günü endeksler kapanmadan birkaç dakika önce Dow Jones endeksi, yaklaşık 900 puanlık bir düşüş gerçekleştirerek, Başkan Trump göreve geldiğinden beri en sert düşüşünü yaşadı ve herkes 1987 ve 2008 Ekim aylarına denk gelen krizlerden birisi mi geliyor spekülasyonlarına başladı.

Dow endeksinde işlem gören tüm şirketlerin hisseleri düşerken, S&P 500 endeksinde 17 şirket bu düşüşten etkilenmemeyi başardı.

Kısaca FANG olarak adlandırılan Facebook, Amazon, Netflix ve Google hisseleri de %8’e varan düşüşler gerçekleştirdi.

Dün sabaha oldukça tedirgin başlayan endeksler, gün içinde dalgalanmaların yüksek olduğu bir seans geçirdi. Dow bir önceki gün yaşadığı 832 puanlık düşüşten toparlansa da S&P 500 endeksine baktığımızda altıncı seansı da düşüşte kapamaya doğru gitti. Bu durum Başkan Donald Trump’ın seçilmesinden bu yana bir ilk. Çarşamba günü Nasdaq’ta da yaşanan bu düşüş 2016’da yapılan ve Brexit’e yol açan referandumdan bu yana en sert düşüş oldu. Teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksine de yansıyan bu stres, hafif düşüşlere yol açsa da teknoloji sektörü şimdilik toparlanmış görünüyor. Diğer yandan birçok yatırımcı, böyle düşüşler ertesinde fırsattan istifade ederek pahalı teknoloji hisselerine yatırım yapmayı seçiyor.

Perşembe günü endekslerin toparlanmaların bir kaç sebebi var: Öncelikle düşüşten yararlanan yatırımcıların tekrar aynı hisseleri alması, bunun dışında dün yayınlanan tüketici güveni raporu, enflasyonun Eylül ayında beklentilerin altında düştüğünü gösteriyordu. Bu haber Fed’in faiz yükseltme kararının, enflasyonu beklendiği kadar etkilemediğini gösteriyor.

Piyasaları asıl endişelendiren konu ise yükselen gümrük vergileri: Dün Amerika’nın boya devi PPG Industries, yatırımcıları kaygılandıran bir rapor yayınladı. Şirket hammadde, özelikle kimyasal madde fiyatlarının artması yüzünden harcamalarının arttığını belirti ve Amerika’yla Çin arasında devam eden ticaret savaşını gerekçe gösterdi. Wall Street bu ticari savaştan dolayı oldukça endişeli görünüyor. Bir önceki yıl, Başkan Trump’un vergi reformu sayesinde kar oranları büyüyen şirketlerin birçoğunun bu yıl ticaret savaşları yüzünden bu kazancı sıfırlayabilecekleri konuşuluyor. Bu konuyla ilgili olarak IMF yayınladığı yıllık ekonomik görünüm raporunda 2019 yılı ekonomik büyüme tahminlerini hem Çin hem de Amerika için düşürdü. IMF’nin dün yayınladığı raporda ayrıca yetkililer Çin ve Amerika arasında büyüyen ticaret savaşının küresel bir mali krizi tetikleyeceği konusunda da piyasaları uyardığına dikkat çekti.

Bu sabah ise piyasalar dünkü toparlanmanın ardından rahatlamış görünüyor.Ayrıca sabah seans başlamadan Amerika’nın en büyük üç bankası, 2018 üçüncü çeyrek raporlarını açıklamaya başladı: JP Morgan Chase, Citibank ve Wells Fargo’nun açıkladıkları raporlar, beklentilerin üzerinde ve ayrıca JP Morgan’ın yayınladığı analiz, bütün bu kriz spekülasyonlarına rağmen Amerikan ekonomisinin sağlam olduğunu gösteriyor.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Muhalefet Brunson Kararına TepkiliMuhalefet Brunson Kararına Tepkili
Büyük İkramiye 548 Milyon DolarBüyük İkramiye 548 Milyon Dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Kraliyet düğünü canlı yayınında talihsiz kaza!

Kraliyet düğünü canlı yayınında talihsiz kaza!

Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!

Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!

2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı

2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı

Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.