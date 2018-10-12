Piyasalar 'Korkutan Günü' Geride Bıraktı

Amerikan piyasalarında çarşamba günü başlayan ve piyasalarda “acaba yeni bir Kara Ekim ayı mı olacak” diye düşündüren düşüş, dün dalgalanmaların yüksek olduğu bir seansın ardından toparlandı. Hafta başında Wall Street Journal, Amerikan Merkez Bankası’nın faiz yükseltme kararının ardından yatırımcılar, ekonominin tıkanmasından endişe edildiğini ve her ne kadar işsizlik oranı son 49 yılın en düşük seviyesinde olsa da maaşlarda artış görülmemesinin enflasyon endişesi taşıdığını belirtmişti. Buna rağmen endekslerde yaşanan sert düşüşün olabileceği yönünde belirgin bir işaret yoktu. Ancak çarşamba günü endeksler kapanmadan birkaç dakika önce Dow Jones endeksi, yaklaşık 900 puanlık bir düşüş gerçekleştirerek, Başkan Trump göreve geldiğinden beri en sert düşüşünü yaşadı ve herkes 1987 ve 2008 Ekim aylarına denk gelen krizlerden birisi mi geliyor spekülasyonlarına başladı. Dow endeksinde işlem gören tüm şirketlerin hisseleri düşerken, S&P 500 endeksinde 17 şirket bu düşüşten etkilenmemeyi başardı.

Kısaca FANG olarak adlandırılan Facebook, Amazon, Netflix ve Google hisseleri de %8’e varan düşüşler gerçekleştirdi. Dün sabaha oldukça tedirgin başlayan endeksler, gün içinde dalgalanmaların yüksek olduğu bir seans geçirdi. Dow bir önceki gün yaşadığı 832 puanlık düşüşten toparlansa da S&P 500 endeksine baktığımızda altıncı seansı da düşüşte kapamaya doğru gitti. Bu durum Başkan Donald Trump’ın seçilmesinden bu yana bir ilk. Çarşamba günü Nasdaq’ta da yaşanan bu düşüş 2016’da yapılan ve Brexit’e yol açan referandumdan bu yana en sert düşüş oldu. Teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksine de yansıyan bu stres, hafif düşüşlere yol açsa da teknoloji sektörü şimdilik toparlanmış görünüyor. Diğer yandan birçok yatırımcı, böyle düşüşler ertesinde fırsattan istifade ederek pahalı teknoloji hisselerine yatırım yapmayı seçiyor. Perşembe günü endekslerin toparlanmaların bir kaç sebebi var: Öncelikle düşüşten yararlanan yatırımcıların tekrar aynı hisseleri alması, bunun dışında dün yayınlanan tüketici güveni raporu, enflasyonun Eylül ayında beklentilerin altında düştüğünü gösteriyordu. Bu haber Fed’in faiz yükseltme kararının, enflasyonu beklendiği kadar etkilemediğini gösteriyor.