Piyasalar Trump'ın Aksine Fed'in Faiz Kararını Olumlu Buluyor

Hafta başından bu yana New York’un gündemini 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları işgal etti. Dünyanın gözü 200’e yakın devlet liderinin yapacakları konuşma ve verecekleri mesajlardaydı. Özellikle Başkan Donald Trump’ın BM Genel Kurulu’na hitabında başkanlık koltuğuna geçtiğinden bu yana Amerikan ekonomisinin tarihinde en iyi seviyesinde olduğunu söylemesi, Çin’e açtığı ticaret savaşını savunması ve gerekirse büyüteceğini açıklaması, birçok dünya liderinin tepkisine sebep oldu. Trump’ın ardından kürsüde yerini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Başkan Trump’in Çin’e açtığı ticari savaşı, hem gümrük vergilerini eleştirdi, hem de bu hareketin sonuçlarının beklentilerin üzerinde olacağını ve tüm dünyayı etkileyeceğini vurguladı. New York’tan ayrılmadan önce Türk ve Amerikalı işadamlarına yaptığı konuşmada Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik vergileri konusunda Dünya Ticaret Örgütü’nde haklarını arayacaklarını da belirtti. Bir yandan New York’ta BM Genel Kurulu toplantıları devam ederken çarşamba günü ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in açıklamaları piyasaları hareketlendirdi. Powell “Amerikan ekonomisinin beklentilerin üzerinde iyi bir durumda” olduğunu belirtti ve yıllık faiz oranını %2’den %2.25 e yükseltti. Powell faiz oranının bu yıl içinde en az 3 kez, önümüzdeki yıl ise bir kaç kez daha yükseleceğini de sözlerine ekledi. Faiz oranı arttırımı, borçlu olan Amerikaların borç ödemelerini güçleştirirken, mevduat sahibi Amerikalılar için de daha yüksek gelir anlamına geliyor.

Powell ekonominin büyümesi için çalışmalarına devam edeceklerini ve ekonomik büyümenin önüne geçmeyeceklerini savundu. Ancak Fed’in bu kararına Başkan Trump sert tepki verdi: Trump carsamba günü Birlesmis Milletler Güvenlik Konseyi'ne başkanlık yaptıktan sonra New York’ta yaptığı basın toplantısında Powell’in kararından hoşnut olmadığını açıkça belirtti. Trump toplantıda borçlanmayı bir kez daha teşvik ederek “faiz oranları düşerse alacağımız paralarla çok şey yapabiliriz” yorumunu yaptı. Başkan Trump hükümetten bağımsız çalışan ABD Merkez Bankası’nın kararlarını kamuoyunda eleştirmekten çekinmiyor ve Fed’in faiz kararına tepkisi sürpriz değil. Başkan Trump’ın ekonomik planı borçlanmayı teşvik eden bir plan olduğu için de faiz oranlarının artması tamamen bu politikaya ters düşüyor. Peki piyasalar bu duruma nasıl bir tepki verdi? Perşembe gününden itibaren piyasalar Fed kararına olumlu yanıt verdi: S&P500 endeksinin 11 kategorisinden 8’inde yükselişler kaydedildi, özellikle de banka sektörü hisselerine yatırım yapanlar için bu haber son günlerdeki en iyi haber diyebiliriz. Eğer bu yükseliş devam ederse, bir ay sonra sona erecek 2018 üçüncü çeyrek bilançolarını beklentilerin üzerine çıkması da mümkün olacak.