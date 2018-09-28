Piyasalar Trump'ın Aksine Fed'in Faiz Kararını Olumlu Buluyor

Hafta başından bu yana New York’un gündemini 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları işgal etti. Dünyanın gözü 200’e yakın devlet liderinin yapacakları konuşma ve verecekleri mesajlardaydı. Özellikle Başkan Donald Trump’ın BM Genel Kurulu’na hitabında başkanlık koltuğuna geçtiğinden bu yana Amerikan ekonomisinin tarihinde en iyi seviyesinde olduğunu söylemesi, Çin’e açtığı ticaret savaşını savunması ve gerekirse büyüteceğini açıklaması, birçok dünya liderinin tepkisine sebep oldu.
Trump’ın ardından kürsüde yerini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Başkan Trump’in Çin’e açtığı ticari savaşı, hem gümrük vergilerini eleştirdi, hem de bu hareketin sonuçlarının beklentilerin üzerinde olacağını ve tüm dünyayı etkileyeceğini vurguladı. New York’tan ayrılmadan önce Türk ve Amerikalı işadamlarına yaptığı konuşmada Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik vergileri konusunda Dünya Ticaret Örgütü’nde haklarını arayacaklarını da belirtti.
Bir yandan New York’ta BM Genel Kurulu toplantıları devam ederken çarşamba günü ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in açıklamaları piyasaları hareketlendirdi. Powell “Amerikan ekonomisinin beklentilerin üzerinde iyi bir durumda” olduğunu belirtti ve yıllık faiz oranını %2’den %2.25 e yükseltti. Powell faiz oranının bu yıl içinde en az 3 kez, önümüzdeki yıl ise bir kaç kez daha yükseleceğini de sözlerine ekledi. Faiz oranı arttırımı, borçlu olan Amerikaların borç ödemelerini güçleştirirken, mevduat sahibi Amerikalılar için de daha yüksek gelir anlamına geliyor.
Powell ekonominin büyümesi için çalışmalarına devam edeceklerini ve ekonomik büyümenin önüne geçmeyeceklerini savundu. Ancak Fed’in bu kararına Başkan Trump sert tepki verdi: Trump carsamba günü Birlesmis Milletler Güvenlik Konseyi'ne başkanlık yaptıktan sonra New York’ta yaptığı basın toplantısında Powell’in kararından hoşnut olmadığını açıkça belirtti. Trump toplantıda borçlanmayı bir kez daha teşvik ederek “faiz oranları düşerse alacağımız paralarla çok şey yapabiliriz” yorumunu yaptı.
Başkan Trump hükümetten bağımsız çalışan ABD Merkez Bankası’nın kararlarını kamuoyunda eleştirmekten çekinmiyor ve Fed’in faiz kararına tepkisi sürpriz değil. Başkan Trump’ın ekonomik planı borçlanmayı teşvik eden bir plan olduğu için de faiz oranlarının artması tamamen bu politikaya ters düşüyor.
Peki piyasalar bu duruma nasıl bir tepki verdi?
Perşembe gününden itibaren piyasalar Fed kararına olumlu yanıt verdi: S&P500 endeksinin 11 kategorisinden 8’inde yükselişler kaydedildi, özellikle de banka sektörü hisselerine yatırım yapanlar için bu haber son günlerdeki en iyi haber diyebiliriz. Eğer bu yükseliş devam ederse, bir ay sonra sona erecek 2018 üçüncü çeyrek bilançolarını beklentilerin üzerine çıkması da mümkün olacak.
Nasdaq haftanın en hareketli endeksiydi, Google’ın sahibi Alphabet, Facebook ve Netflix, kısaca FANG olarak adlandırılan ve şu anda piyasalardaki en değerli hisseler yükselişlerini sürdürüyor ve teknoloji sektörü piyasaları hareketlendiren sektörler olmaya devam ediyor. Amazon ve Apple da yine son dönemde yaptıkları açıklamalar, özellikle Apple’ın yeni ürünlerinin satışları beklentilerin üzerinde ve hisseleri yükselmeye devam ediyor.
Apple Başkan Trump’ın Çin’e açtığı ticari savaştan endişelenen şirketler arasında fakat buna rağmen yeni iPhone ve i’atch satışları şirketin beklediği üçüncü çeyrek gelirini yükseltebilecek gibi görünüyor.
Yine Nasdaq’da işlem gören TESLA ise oldukça zor günler geçiriyor. TESLA’nın CEO’su Elon Musk şirketi özelleştireceğini söylemiş, sonra vazgeçmiş, daha sonra bir radyo programındaki davranışları yüzünden şirketin hisseleri düşmüştü. Perşembe günü Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Musk’u şirketle ilgili yanlış ve yalan bilgi vermek suçundan dava ettiğini açıkladı. Komisyon bu kararını 7 Ağustos’ta Musk’ın Twitter üzerinden “Tesla’yı özelleştiriorum, hisse fiyatları 420 olacak, finansman kesinleşti” yorumunun ardından dava etmeye karar verdi. Komisyona göre Musk bu finansmanı garantilememişti. Komisyon Musk’ın bundan sonra halka arz edilmiş şirkette yönetici olmasının engellenmesini istiyor. Şirketin hisseleri açılışta %11 oranında düştü.
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza
Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler
Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!
Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum