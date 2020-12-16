HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Piyasalar, Türk Lirası için 2021 yılının farklı olmasını umut ediyor

Piyasalar, Türk Lirası için 2021 yılının farklı olmasını umut ediyor

16.12.2020 13:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Piyasalar, Türk Lirası için 2021 yılının farklı olmasını umut ediyor

Piyasalar, bu yıl yüzde 25 değer kaybeden Türk Lirası'nın 2021'de daha iyi bir performans sergilemesini bekliyor.

Piyasalar, bu yıl yüzde 25 değer kaybeden Türk Lirası'nın 2021'de daha iyi bir performans sergilemesini bekliyor.

Bloomberg'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yönetiminin daha ortodoks politikalara yönelik sinyaller vermesinin bunda rolü var.

Haberde bu yıl TL'nin yaşadığı değer kaybının ardından Erdoğan'ın ekonomi yönetimini değiştirdiği ve bunun da TL'nin bu yıl yaşadığı değer kaybının biraz toparlanmasını sağladığı vurgulandı.

Ancak şimdi yatırımcılar, sekiz yıldır değer kaybı yaşayan TL'nin yönünü değiştireceğine dair sağlam bir kanıt istiyor.

Kurun yükselişinin Türkiye ekonomisine olan güvenin sarsılmasına yol açtığı belirtilen haberde, Goldman Sachs'ın hesaplarına göre Merkez Bankası'nın 100 milyar dolar değerinde döviz rezervi sattığı aktarıldı.

Londra merkezli Aberdeen Varlık Yönetimi şirketinde sabit getirili menkul kıymetler yöneticisi olan Viktor Szabo Bloomberg'e yaptığı açıklamada, satacak rezerv kalmadığı ve ileride bir seçim gözükmediği için ortodoks politikaların bir süre daha devam edeceğini düşündüğünü aktardı.

Ancak Szabo'ya göre işlerin normalleşmesi takdirinde politikalarda bir dönüşün yaşanması ihtimali de var.

'Kur, 7 seviyesine kadar inebilir'

Ekim ayında piyasaların beklentisinin aksine Merkez Bankası'nın faizi artırmamasıyla kasım ayında kur rekor kırdı. Bunun üzerine Erdoğan'ın ekonomi yönetimini değiştirmesiyle TL yüzde 10 değer kazandı.

Ancak TL halen Arjantin pesosu ile beraber bu yılın en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimlerinden biri.

Frankfurt'ta bulunan Commerzbank'ın kur stratejisinin başında bulunan Ulrich Leuchtmann, "Şu an lirada para politikasının geleneksel bir çizgide ilerleyeceğine yönelik güçlü bir umut görüyoruz. Asıl sınav para politikası reel ekonomi performansını etkilediğinde verilecek" dedi.

Leuchtmann, bu yıl TL'de görülen değer kaybını 2018 yılında yaşanan kur krizine benzetiyor.

O dönemde de ekonomi politikalarında kararların geç alınması dolayısıyla bir kur krizi yaşanmıştı.

Leuchtmann, bu yıl durumun farklı olup olmayacağını tahmin etmenin zor olduğunu aktarıyor.

Rabobank'tan gelişmekte olan piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys, liranın önümüzdeki yıl değer kazanabileceğini, kurun 7 seviyesine inebileceğini öngörüyor.

Ancak Matys'e göre bu ancak Erdoğan'ın yeni ekonomi yönetimine desteğini devam ettirmesi ve ABD'nin yeni başkanı olacak Joe Biden'ın diplomasiye şans vermesi ile sağlanabilir.

'ABD ile ilişkilere bağlı'

Londra'daki Coex Partners şirketinden makroekonomi ekonomisti Henrik Gullberg, ABD'nin S-400 yaptırımlarından sonra iki ülkenin ilişkileri ilerletmesi halinde lira'nın yükselişe geçebileceğini, yılın ilk yarısında 7,25-7,50 seviyesinde seyredebileceğini öngörüyor.

Ekonomi yönetiminin şu an izlediği politikalar doğru yönde gibi gözükse de piyasa oyuncuları, daha önceki tecrübelerinden ötürü yetkililere güvenmekte hızlı davranmıyor.

Commerzbank'tan Leuchtmann, hükümetin yön değiştirdiğine henüz ikna olmadığını belirterek lira'nın 2021 yılı sonu itibarıyla 8,75 seviyesine kadar değer kaybedebileceğini belirtiyor.

Erdoğan'ın 18 Kasım'da iş insanlarıyla yaptığı toplantıda yatırımcıların yüksek faizden ötürü zarar göreceğini söylemesiyle TL yüzde 1,1 değer kaybetmişti.

Kur, şu an için 7,78 seviyesinden işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
Çalmaktan bıkmadılar... Bir kez daha yakalandılarÇalmaktan bıkmadılar... Bir kez daha yakalandılar
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Banyoda çıplak poz verdi

Banyoda çıplak poz verdi

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Eşi babasını öldüren Didar D.: Babam ölümümü satın aldı

Eşi babasını öldüren Didar D.: Babam ölümümü satın aldı

Son dakika! 'Selam Tevhid' davasında cezalar belli oldu

Kritik davada cezalar belli oldu

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı

Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı

Polis yakalamaktan, hırsız motosiklet çalmaktan bıkmadı

Çalmaktan bıkmadılar... Bir kez daha yakalandılar

2 gün önce baba oldu, kayınvalidesinin cenazesine giderken kazada öldü

2 gün önce baba oldu, kayınvalidesinin cenazesine giderken kazada öldü

Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olur

Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.