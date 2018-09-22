Piyasalar Yeni Gümrük Vergilerinden Etkilenmemeyi Başarabilecek mi?

Pekin hükümeti ABD’nin 200 milyar dolarlık tehdidine karşılık 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe vergi uygulayacaklarını açıklayarak misilleme yapmaya hazır olduklarını gösterdi.
Başkan Donald Trump bir önceki hafta yapılan ikili görüşmelere rağmen 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulayacağını açıkladığı ek gümrük vergisi kararını bu hafta içinde yürürlüğe koymuş ve bunun ardından iki taraf arasındaki gerginlik büyümüştü.
Her ne kadar ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Amerika’nın büyük şirketleri ve işadamlarının desteklediği uzlaşma yoluna gitmek için çalışmaları devam ettirme çabasında görünse de, Başkan Trump bu konuda geri adım atmamayı seçti.
Önümüzdeki hafta dünyanın en büyük iki ekonomisi birbirlerine toplam 635 milyar dolarlık ürüne ek gümrük uygulamak durumunda kalabilir.
Eğer Çin hükümeti misilleme yapmayı seçerse, Başkan Trump 24 Eylül’de Çin’den gelen 267 milyar dolarlık ek ürüne de gümrük uygulama yoluna gideceğini açıkladı. Eğer bu gerçekleşirse, iki tarafın da gümrük uygulayacağı başka ürün kalmamış olacak. Gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında elektronik, mobilya, kimyasal maddeler kadın çantaları ve hatta insan saçına kadar bir çok ürün yer alıyor.
Çin’e uygulanacak ek gümrük vergileri birçok Amerikan şirketini endişelendiriyor. Bunların başında da Walmart geliyor. Amerika’nın en büyük perakende şirketi Başkan Trump’un Çin’e uygulamaya karar verdiği vergilerin Amerikalı tüketicileri kötü etkileyeceğinden endişe duyduklarını bildirdi. Şirket yetkililerinin Amerikan Ticaret Odası’na gönderdikleri mektupta, 2,3 milyon kişinin çalıştığı Walmart şirketler grubunun Çin’e uygulanacak olan vergilerden derin etkilendiği ve bu vergilerin fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.
CNN’in haberine göre iki hafta önce gönderilen mektupta Walmart yetkilileri Trump yönetiminden noel ışıklandırmaları, şampuan, köpek maması, bavul, dösek, çanta, sırt çantası, elektrikli süpürge, bisiklet, mangal, elektrik kabloları ve havalandırma cihazları gibi ürünlere gümrük uygulanmaması için ricada bulunmuş.
Amerikalı yetkililerin henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklaması yok. Diğer yandan Çin Başbakanı Li Kequiang çarşamba günü Çin’in en büyük limanlarından birisi olan Tianjin’de Başkan Trump’a “Pekin bu durumdan etkilenmeyecek” mesajı verdi. Başbakan Li, Çin’in geçtiğimiz 20 yıldaki gelişiminin altını çizerek, ülkenin birçok güçlükle karşılaşmasına rağmen altından kalktığını belirtti.
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