Piyasalar Yeni Gümrük Vergilerinden Etkilenmemeyi Başarabilecek mi?

Pekin hükümeti ABD’nin 200 milyar dolarlık tehdidine karşılık 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe vergi uygulayacaklarını açıklayarak misilleme yapmaya hazır olduklarını gösterdi.

Başkan Donald Trump bir önceki hafta yapılan ikili görüşmelere rağmen 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulayacağını açıkladığı ek gümrük vergisi kararını bu hafta içinde yürürlüğe koymuş ve bunun ardından iki taraf arasındaki gerginlik büyümüştü.

Her ne kadar ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Amerika’nın büyük şirketleri ve işadamlarının desteklediği uzlaşma yoluna gitmek için çalışmaları devam ettirme çabasında görünse de, Başkan Trump bu konuda geri adım atmamayı seçti.

Önümüzdeki hafta dünyanın en büyük iki ekonomisi birbirlerine toplam 635 milyar dolarlık ürüne ek gümrük uygulamak durumunda kalabilir.

Eğer Çin hükümeti misilleme yapmayı seçerse, Başkan Trump 24 Eylül’de Çin’den gelen 267 milyar dolarlık ek ürüne de gümrük uygulama yoluna gideceğini açıkladı. Eğer bu gerçekleşirse, iki tarafın da gümrük uygulayacağı başka ürün kalmamış olacak. Gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında elektronik, mobilya, kimyasal maddeler kadın çantaları ve hatta insan saçına kadar bir çok ürün yer alıyor.