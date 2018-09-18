Piyasalar Yeni Gümrük Vergilerine Sıcak Bakmıyor

Başkan Trump’ın Çin’e karşı başlattığı ve giderek büyüttüğü ticaret savaşının durdurulması için Amerikan Ticaret Odası ve Amerikalı üreticilerin başlattığı çalışmalar sonuç verecek mi? Wall Street Journal’ın Cumartesi günü yayınladığı habere göre Başkan Trump geçen hafta yapılan tartışmalara rağmen 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulayacağını açıkladığı ek gümrük vergisi kararını bu hafta içinde yürürlüğe koymayı planlıyor. Geçen hafta Cuma günü CNN, Çinli yetkililerin bu hafta Washington’u ziyaret edip konuyu çözmeye çalışacaklarını bildirmişti ama haftasonu Wall Street Journal bir Çinli yetkilinin “Çin kafasına silah dayanırken uzlaşmaya gitmez” şeklindeki yorumunu yayınladı ve eğer Başkan Trump gümrük vergisi uygulamasını başlatırsa beklenen görüşmenin gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Çinli yetkililer Amerika’nın 200 milyar dolarlık tehdidine karşılık 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe ek gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Diğer yandan Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Amerika’nın büyük şirketleri ve iş adamlarının desteklediği uzlaşma yoluna gitmek için çalışmaları devam ettirme çabası içinde görünüyor. Eğer beklenen görüşme gerçekleşirse Çin Başbakan Yardımcısı Liu He önümüzdeki hafta başkent Washington’a bir ziyarette bulunacak ve Mnuchin'le görüşecek. Bazı kaynaklara göre Lui’nun Başkan Trump’la ikili görüşme yapması da sözkonusu. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Lindsay Walters bu konuyla ilgili yorum yapmadı, ancak Çin, adil olmayan ticari tavrını bırakmazsa Amerika’nın tavrını değiştirmeyeceğini belirtti.

Çin’e uygulanacak ek gümrük vergileri birçok Amerikalı şirketi kaygılandırıyor. Bunlardan biri geçen hafta yeni modellerini tanıtan Apple. Apple CEO’su Tim Çook 2017’de Başkan Trump’la görüşmüş ve olası bir gümrük uygulamasına karşı olduğunu açıkça söylemişti. Amerika’nın gümrük uygulamasına Çin’den gelecek misilleme Apple’ın da aralarında olduğu bir çok üreticinin Çin’deki üretimlerini etkileyebilir. Apple saatten kulaklıklara kadar birçok ürününü Çin’de üretiyor. Wall Street Journal’ın dün yayınladığı habere göre eğer Çin Amerika’ya misilleme yaparsa üretim bedellerinin yükselmesi sözkonusu. Yeni telefon ve saatlerini satışa çıkarmak üzere olan şirket için önümüzdeki üç ay, yani yılsonu satışları büyük önem taşıyor. Eğer üretim bedelleri yükselirse, şirketin kar oranı düşecek ve bu da yıllık kar oranını etkileyecek. Apple yetkilileri konuyla ilgili olarak henüz bir yorum yapmadı. Başkan Trump'sa Twitter üzerinden “eğer Apple para kaybetmek istemiyorsa üretimi Amerika’ya taşısın” şeklinde bir yorum gönderdi.