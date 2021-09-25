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Piyasanın en hafif oyuncu faresi

25.09.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncular için oyun mouse’ları önemli. Tasarım detaylarından tutun da kullanılan sensöre kadar pek çok detay vardır. Logitech Pro X Superlight, pek çok oyun mouse’una kıyasla daha sade, daha güçlü ve daha hafif.

Piyasanın en hafif oyuncu faresi

Yaklaşık 63 gram ağırlıkta olan ürün, Logitech’in pro kategorideki en hafif mouse ürünü olma unvanına sahip. Gerçekten de onu kavrayıp kullanmaya başladığınızda, ne kadar hafif olduğu konusunda şaşırmanız olası.

Üzerinde programlanabilir toplamda 5 tuş yer alıyor. Tabii ki kademeli olarak kullanabileceğimiz tekerleği ve hemen üst kısımda bir de ufak led bildirim ışığı olduğunu eklemeliyiz.

Cihaz, Logitech’in gelişmiş Hero 25K sensörüyle geliyor. Maksimum olarak 25.600 DPI değerini görebilen mouse, tahmin edebileceğiniz üzere yerleşik belllek desteği de sunuyor.

Mouse’tan en iyi şekilde faydalanabilmek için bilgisayarınıza Logitech’in G HUB programını kurmanızı öneriyoruz. Bu sayede DPI değerinden tuşların özelleştirilmesine, farklı oyunlar için hazırlanabilecek farklı profillere kadar pek çok detayla kolaylıkla ilgilenebilirsiniz.

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OYUN PERFORMANSI

Pro X Superlight, özellikle FPS ve TPS türünde oyunlar için ideal bir mouse. İster single player oynuyor olun, isterseniz de multiplayer, kazanmak için elinizde güçlü bir koz olduğunu bilmelisiniz. Hafif ve eli yormayan yapısı sayesinde hızlı hareket edebiliyorsunuz. Mouse’un alt yüzeyi de çok kaygan ve pürüzsüz bir deneyim sunuyor.

Programlanabilir 5 tuşu ve tekerleği sayesinde de silahlar ve ekipmanlarınız arasında hızlıca geçişler yapabilir, takım arkadaşlarınızla zaman kaybetmeden koordineli hareket edebilirsiniz.

Call of Duty’den tutun da Battlefield’da, Doom Eternal’dan tutun da GTA Online’a kadar pek çok oyun için gerçekten başarılı bir ürün. Zaten e spor arenasında da sıklıkla tercih edilen bir ürün olduğunu belirtmeliyiz.

POWERPLAY DESTEĞİ

Ürün, beraberinde gelen USB kablo aracılığıyla şarj edilebiliyor. Cihaz, tam şarj ile 70 saate kadar kullanım ömrü sunuyor, ki bu da özellikle heyecanlı online karşılaşmalarda çoğu kez hiçbir sorun yaşamadan yol almanıza yardımcı olacaktır. Tabii kullanım sıklıklarınız doğrultusunda bu pil ömründe değişikliklerin olabileceğini de hatırlatalım.

Pro X Superlight, Powerplay kablosuz şarj sistemine destek veren ürünlerden. Bu özelliği kullanabilmek için bir tane Powerplay kablosuz şarj sistemine sahip olmalısınız. Bu sistem, yanında sert ve yumuşak yüzey seçenekleriyle de geliyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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