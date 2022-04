Piyasanın en ucuz ve tanınan bluetooth kulaklığı Xiaomi Redmi Airdots incelemesi

Çantanızda düğüm düğüm olan kablolu kulaklıklar artık canınızı sıkmaya başladıysa Xiaomi Redmi Airdots'a bir şans vermeye ne dersiniz? Hem kullanım kolaylığı hem uygun fiyatı ile kullanıcılarının kalbini fetheden bu kablosuz kulaklığı merak ediyorsanız vakit kaybetmeden Xiaomi Airdots TWS Bluetooth 5.0 incelemesine geçelim. Xiaomi Redmi Airdots'un özelliklerine dair tüm detaylara ve benzer ürünlere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Airdots TWS Bluetooth 5.0

Xiaomi Redmi Airdots TWS Bluetooth 5.0'ın teknik özellikleri

Bir kablosuz kulaklığa binlerce lira vermek istemeyenler için en iyi seçeneklerden biri olan Xiaomi Redmi Airdots TWS Bluetooth 5.0, hafif yapısı ve minimal tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Her iki kulaklıkta kırmızı ve beyaz LED göstergeler bulunuyor. Kırmızı renkli gösterge, cihazın şarj olduğunu gösterirken beyaz ise kulaklığın akıllı telefonunuza bağlanmaya hazır olduğu anlamına geliyor. Kulaklık kutusunun üzerinde yer alan bildirim LED ışığı, cihazınızın şarj durumu hakkında bilgi almanızı sağlıyor. Her kulaklığın üzerinde telefon yanıtlama, müzik çalma, durdurma ya da parça değiştirme gibi fonksiyonları yönetebileceğiniz tuşlar bulunuyor. Aslında kulaklığa yerleştirilmiş bu düğmeler, dokunmatik gibi gözükse de değil. "Peki, dokunmatik olanları yok mu?" diye soracak olursanız farklı fiyat aralığında bu seçeneğin de mevcut olduğunu belirtelim. Xiaomi Airdots Pro özellikleriyle karşılaştırıldığında Pro modelinin 4.2 sürümlü Bluetooth bağlantısına karşı Xiaomi Redmi Airdots, Bluetooth'un en güncel sürümü olan 5.0 ile çalışıyor. Bu yönüyle kulaklığınızı telefonunuzla eşleştirme sırasında aksama gibi sorunlarla karşılaşmadan cihazlarınız arasında akıcı bir şekilde bağlantı kurmanıza olanak tanıyor. Ayrıca 10 metreye kadar iletim mesafesi sunuyor. 300 mAh'lık batarya gücüne sahip Redmi Airdots, 4 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Ancak bu model ve Pro serisi arasında kararsız kalanlar için Xiaomi Airdots Pro 2 incelemelerine baktığımızda her iki modelin kullanım süresi arasında bir fark görülmüyor. Aynı zamanda bu kablosuz kulaklık 1,5-2 saat içinde tam olarak şarj ediliyor. 7,2 mm sürücülü Redmi Airdots; telefonla konuşma, müzik veya podcast dinleme gibi işlemler içinse oldukça yeterli bir ses kalitesi sunuyor ancak yüksek bas sistemi beklentiniz varsa bu modelin sizi pek tatmin etmeyeceğini söylememiz gerekiyor.

Xiaomi Redmi Airdots TWS Bluetooth 5.0'ın avantajları ve dezavantajları

"Uygun fiyatlı bir Xiaomi Redmi Airdots ile beni hangi avantaj ve dezavantajlar bekliyor?" derseniz cihazı hemen almanıza sebep olacak avantajlarla başlayalım.

Cihaz konforlu bir ses deneyimi yaşamanız için 6 farklı kulaklık başlığıyla geliyor. Bu sayede kulağınızın yapısına uygun başlığı seçebiliyorsunuz.

Ürünün hafif yapısı sayesinde çantanızı yanınıza almasanız dahi kulaklığı rahatlıkla yanınızda taşıyabiliyorsunuz.

Şarj kutusu ise kulaklıkların hareket edip düşme ihtimalini önleyen manyetik tutucu özelliğe sahip.

Ürünün şarj edilebilir kutusunun sunduğu 14 saatlik kullanım süresiyle kulaklığınızla tüm işlerinizi kolaylıkla halledebiliyorsunuz. Kulaklığınızın şarjı bitse bile şarj kutusu ile cihazınızı yeniden kullanılabilir duruma getirebiliyorsunuz.

Ürün, gürültü engelleyici özelliği olmamasına karşın dışarıdaki sesleri izole etme konusunda oldukça başarılı.

Geldik cihazın dezavantajlarına:

Xiaomi Redmi Airdots, gürültü engelleme konusunda ne kadar başarılıysa maalesef dışarıya ses verme konusunda bir o kadar yetersiz. Bu durum kalabalık bir ortamda keyifle müzik dinlemenize engel olacak dezavantajlardan biri.

Cihazın mat dokusu hem kulaklığı hem şarj kutusunu çizilmeye müsait bir hâle getiriyor.

Xiaomi Redmi Airdots TWS Bluetooth 5.0'ı kullananların yorumları

Xiaomi Airdots Kulaklık yorumları arasında cihazın kaliteli ve güçlü bir ses deneyimi yaşattığı, kablolu kulaklığa göre büyük bir hareket özgürlüğü sağladığı, 2 saat gibi bir müzik dinleme süresinde telefon şarjında büyük bir azalmaya sebep olmadığı belirtiliyor. Xiaomi Airdots Pro yorumlarındaki kaba ve ağır yapılı Pro modeline karşı bu ürün zarif tasarımı ve hafif yapısıyla kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Çoğunlukla oyun oynarken yaşanan ses sıkıntıları; müzik yönetme, arama yanıtlama gibi işlevler için kullanılan butonların rahatsızlık vermesi ise olumsuz kullanıcı deneyimleri arasında yer alıyor.

Xiaomi Redmi Airdots TWS Bluetooth 5.0'a alternatif ürünler

1. Baseus Encok W04 Pro Kablosuz Kulaklık

Gürültü engelleyici özelliğiyle kalabalık ortamlarda bile konforunuzdan ödün vermek zorunda kalmayacağınız Baseus Encok W04 Pro, 5 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde çok kısa süre içinde akıllı telefonunuzla eşleşen kulaklık, 10 metre uzaklıkta herhangi bir kesinti ya da gecikme yaşatmadan kolaylıkla kullanılabiliyor. Dokunmatik panelleri ise hem aramaları hem müziği kontrol etmenizi sağlıyor.

2. Belkin SoundForm True Kablosuz Kulaklık

Söz konusu bütçe dostu ve kaliteli bir kablosuz kulaklık olduğunda Belkin SoundForm True en iyi alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. Gürültü izolasyon teknolojisiyle donatılan cihaz, su sıçramalarına ve terlemeye karşı IPX5 özelliği sayesinde en yoğun antrenmanlarda bile gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. 5 saatlik kullanıma ek olarak şarj kutusu sayesinde 24 saat boyunca video izleyebiliyor, arkadaşlarınızla görüntülü ya da sesli konuşmalar yapabiliyorsunuz.

3. 1MORE OMT AirFree TWS Bluetooth Kulaklık

Modern tasarımı ve işlevsel özellikleriyle beğeni kazanan 1MORE OMT AirFree TWS Bluetooth Kulaklık, 550 mAh'lık pil kapasitesi sayesinde 20 saate kadar kullanım olanağı sunuyor. Ürünün ENC gürültü izole etme teknolojisi ve iki mikrofonu, telefon görüşmelerinizin ses kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. Bluetooth 5.0 sürümü ise en acil durumlarda saniyeler içinde mobil cihazınızla bağlantı kurmanızı sağlıyor.

4. QCY T13 Kablosuz Kulaklık

Fonksiyonel özellikleriyle Xiaomi Redmi Airdots'a alternatif olabilecek bir model ile karşınızdayız. Stereo ses kalitesi ve dinamik hoparlörüyle eşsiz bir deneyim sunan ürünün 8 saate kadar çalma süresi bulunuyor. Şarj kutusuyla 40 saate kadar pil ömrü sunarken dört mikrofonuyla net ve akıcı bir telefon görüşmesi elde etmenize destek oluyor. Uyku modu ise siz uyurken kulaklığın dokunmatik özelliğini devre dışı bırakıyor.

5. Arenist Airpods 2. Nesil Kablosuz Kulaklık

Arenist Airpods 2. Nesil, cep yakmadan üstün performans gösteren kablosuz kulaklık modellerinden bir diğeri. Kulaklık, Android ve iOS işletim sistemiyle çalışan tüm akıllı telefonlarınıza uyum sağlıyor. Suya ve tere dayanıklı yapısı, yağmurda dahi endişe duymadan kullanım imkânı sağlıyor. Binlerce liralık modellerin muadili konumundaki ürün, kullanıcılarının beklentisini de yüksek oranda karşılıyor.

6. Haylou T15 Bluetooth Kulaklık

Xiaomi'nin alt markası Haylou, şık ve ergonomik T15 Kablosuz Kulaklık modeliyle Xiaomi'yi aratmıyor. Bluetooth 5.0 sürümü sadece cep telefonlarınızla değil; tablet ve bilgisayar gibi akıllı cihazlarınızla da bağlantı kurmayı kolaylaştırıyor. Oyundaki sesleri yüksek kalitede işitmenizi sağlayan kablosuz kulaklık, özellikle oyunseverlerin ilk tercihi oluyor. 2200 mAh'lık pil gücüne sahip şarj kutusu sayesinde akıllı telefonunuzu dahi şarj edebiliyor olmanız da cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.