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Piyasaya gerçeği aratmayan sahte dolar süren şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:16 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 9 ayrı alışveriş merkezinden toplam bin 500 sahte Amerikan doları ile alışveriş yaptığı tespit edilen Irak uyruklu şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 9 ayrı alışveriş merkezinden toplam bin 500 sahte Amerikan doları ile alışveriş yaptığı tespit edilen Irak uyruklu şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde ise 100’lük 20 adet sahte dolar ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri piyasaya sahte para süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda farklı tarihlerde Mahmutlar, Kestel ve Oba mahallelerindeki 9 ayrı AVM’den toplam bin 500 sahte Amerikan doları ile alışveriş yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarının inceleyerek yaptıkları teknik ve fizik takip sonrası piyasaya sahte para süren şüphelinin Irak uyruklu Haydar Ali J. A. (50) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine jandarma dün akşam saatlerinde Haydar Ali J. A.’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki adresine baskın düzenledi. Baskında Iraklı Haydar Ali J. A. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 100’lük toplam 2 bin sahte Amerikan doları el geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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