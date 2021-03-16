HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Piyasaya kaçak cinsel hap sürmek isteyen 2 kişi yakalandı

Piyasaya kaçak cinsel hap sürmek isteyen 2 kişi yakalandı

16.03.2021 17:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Piyasaya kaçak cinsel hap sürmek isteyen 2 kişi yakalandı

Ordu’da yol aramalarında durdurulan araçta ve sürücünün kullandığı depoda çok sayıda cinsel içerikli takviye edici ürün ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ulubey İlçesi Polis Uygulama ve Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta ve şüphelinin tespit edilen deposunda yapılan aramada tahmini piyasa değeri 50 bin lira olduğu değerlendirilen bin 700 adet cinsel içerikli takviye edici ürün ele geçirildi.Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet ve bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçlarından adli işlem yapıldı.

Ordu’da yol aramalarında durdurulan araçta ve sürücünün kullandığı depoda çok sayıda cinsel içerikli takviye edici ürün ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ulubey İlçesi Polis Uygulama ve Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta ve şüphelinin tespit edilen deposunda yapılan aramada tahmini piyasa değeri 50 bin lira olduğu değerlendirilen bin 700 adet cinsel içerikli takviye edici ürün ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet ve bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçlarından adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyorduKöpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu
Eşi saldırıya uğradı, saldırgan kendisine yaklaşınca...Eşi saldırıya uğradı, saldırgan kendisine yaklaşınca...
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

BİM saat kaçta açılıyor? 2021 BİM açılış saati

BİM saat kaçta açılıyor? 2021 BİM açılış saati

16 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

Günlük koronavirüs tablosu

Adliyelerde ilk kez işaret dili tercümanı istihdam edilecek

Adalet Bakanlığı duyurdu! Adliyelerde yeni dönem

Vize kalkıyor mu? Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

'Palu ailesi' davasında flaş gelişme! Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi

Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.