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Piyasaya sahte döviz sürmeye çalışan bir şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 17:25 | Son Güncelleme

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte döviz sürmeye çalışan bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Alınan bilgilere göre; olay Mahmudiye ilçesi Balçıkhisar Mahallesinde yaşandı.

Piyasaya sahte döviz sürmeye çalışan bir şahıs yakalandı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte döviz sürmeye çalışan bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Alınan bilgilere göre; olay Mahmudiye ilçesi Balçıkhisar Mahallesinde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan istihbari çalışma neticesinde M.T. (47) isimli şahsın üzerinde ve çantasında sahte para bulundurduğu ve paraları piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Konu ile ilgili ekiplerin yaptığı araştırma sonucu Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile M.T. isimli şahıs Balçıkhisar Mahalle kahvehanesinde yakalandı. Şüpheliye yapılan üst aramasında; 9 adet 500 Euroluk sahte banknot ele geçirildi.
Öte yandan jandarma ekipleri, ele geçirilen sahte paralara savcılık talimatı ile el koyarak muhafaza altına alırken, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

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