Piyasaya sahte para süren kalpazanlar yakalandı

Malatya’da polis ekipleri, piyasaya yaklaşık 11 bin 600 TL sahte para süren ve sürmeye hazırlanan kalpazanları yakaladı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, kentte meydana gelen 5 ayrı faili meçhul ‘Piyasaya sahte para sürme’ olayının şüphelileri oldukları tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların "Parada sahtecilik, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak ve kasten yaralama" suçlarından çok sayıda sabıkalarının olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kente meydana gelen 5 ayrı olayda toplam 8 bin 600 TL ve 500 ABD Doları sahte banknotu piyasaya sürdükleri ve sürmeye çalıştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlarından yasal işlem yapıldı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.



