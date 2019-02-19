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Piyasaya sahte para sürmek isterken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 13:25 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, piyasaya sahte para sürmek isteyen A.Y., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Piyasaya sahte para sürmek isterken yakalandı

Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, piyasaya sahte para sürmek isteyen A.Y., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin evinde sahte paralar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze'nin Kirazpınar Mahallesi'nde oturan A.Y.'nin piyasaya sahte para süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma, bunun üzerine A.Y.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada hepsi sahte olmak üzere 200 TL'lik 10 banknot, 100 TL'lik 32 banknot, 50 TL'lik 1 banknot ele geçirildi. Şüpheli A.Y. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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