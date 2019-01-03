HABER

Piyasaya sahte para sürmek isterken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 14:43 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 kişi yakalandı.

Piyasaya sahte para sürmek isterken yakalandılar

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 100 liralık sahte banknotlardan oluşan 5 bin lira ele geçirildi.
Pazar esnafının kendilerine sahte 100 lira verildiği ihbarı üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Asım Gündüz Caddesi üzerinde Emre K. (21) isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emre K.'nin üzerinde 3 adet 100 liralık sahte bankot ele geçirildi. Emre K.'nin sorgusunda, diğer şüpheliler İbrahim Y. (22), İlkay K. (24), Yasin Ş. (24) ve Mehmet Y.'nin (25) otomobille Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine gittikleri belirlendi. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi de Sivrihisar'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 100 liralık sahte banknotlardan oluşan 4 bin 700 lira bulundu. Şüphelilerin Kastamonu ve Karabük'te de piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi.
Sorgu için emniyete götürülen 5 şüpheliden, Kütahya'da yakalanan Emre K., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Piyasaya sahte para sürmek isterken yakalandılar

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayınMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayın
Gaziantep'te muhtar cinayetiGaziantep'te muhtar cinayeti
ÖSO’nun cephelerde bekleyişi sürüyorÖSO’nun cephelerde bekleyişi sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

Sivas'ın gölleri buzla kaplandı!

Sivas buzdan göller şehri oldu

Beymelek Dalyanı 32 türe ev sahipliği yapıyor

Beymelek Dalyanı 32 türe ev sahipliği yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.