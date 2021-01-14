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Piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 kişi yakalandı

14.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 kişi yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde ellerindeki sahte paraları piyasaya sürmek isteyen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde ellerindeki sahte paraları piyasaya sürmek isteyen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 26 bin 900 TL değerinde sahte 50 ve 100’lük banknotlar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, C.K. (59) ve K.Ö. (58) isimli şahısların Perşembe Pazarı’nda piyasaya sürmek amacıyla sahte para getireceklerini belirleyerek şahısları izlemeye aldı. Bir müddet sonra şahısların yanlarına gelerek para alışverişi yapan A.N. (25) ile C.K. ve K.Ö. yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada C.K.’nın üzerinde sahte 50 ve 100 TL’lik banknotlar halinde toplam 24 bin 400 TL, A.N.’nin üzerinde de yine 50 ve 100 TL’lik banknotlar halinde 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 26 bin 900 TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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